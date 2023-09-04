Російські "Шахеди" влучили по території Румунії - МЗС України

1 година тому

Автор фото, Олег Ніколенко

Під час атаки на Одещину у ніч проти 4 вересня запущені росіянами "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", — зазначив він.

ВВС Україна не може оперативно перевірити цю інформацію.

Міноборони Росії цю інформацію не коментувало.

Українське МЗС закликало партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної й протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України та суміжних держав.

Вночі 4 вересня росіяни атакували "Шахедами" Одещину, а також Дніпропетровську й Миколаївську області. ППО знищили 23 із запущених 32 дронів, однак влучань уникнути не вдалось.

На Одещині ударні БПЛА запускали хвилями, спрямовуючи їх переважно у бік Ізмаїла та Кілії на Дунаї.

Там сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак є влучання, заявив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У кількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Сталося кілька займань на території цивільних об'єктів, однак вогонь вже ліквідували.

Інші випадки

Це не перший випадок, коли війна, що веде Росія проти України, перетинає кордони ЄС та НАТО.

У лютому головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що дві російські крилаті ракети "Калібр", якими РФ атакувала Україну, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

У відповідь румунське міністерство оборони заявило, що російські ракети не заходили у їхній повітряний простір. А найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону.

Автор фото, Jarosław Wolski Підпис до фото, Наслідки падіння ракети в Польщі в листопаді 2022 року

У дні масованих ракетних атак Росії повідомляли також про падіння уламків ракет на території Молдови. Зокрема, відомо, що це сталося у січні, а також у жовтні та грудні 2022 року.

Крім того, торік на початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських морських кораблів, пройшли через територію Молдови.

Після цих інцидентів Молдова попросила своїх західних партнерів про системи протиповітряної оборони.

Неодноразово перетинали російські ракети й територію Польщі.

У квітні цього року поблизу міста Бидгощ на заході Польщі знайшли російську крилату ракету Х-55.

Тоді звучали різні версії - говорили і про те, що ця ракета могла бути польською, і про те, що російською.

Згодом польська влада офіційно визнала - ракета може бути російською, яка могла потрапити в польські ліси майже пів року тому.

У листопаді минулого року у прикордонному з Україною селі Пшеводув впали випущені Росією дві ракети. Однак з них влучила в зерносховище, вбивши двох цивільних.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дим після падіння ракети в Пшеводуві. Це місце знаходиться за декілька кілометрів від польсько-українського кордону