Умеров замість Резнікова. Що важливо знати про цю заміну

Святослав Хоменко

ВВС

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Рустем Умеров

Володимир Зеленський офіційно анонсував відставку міністра оборони та заміну його на Рустема Умерова. Сам Резніков зранку 4 вересня написав заяву про відставку та направив її на розгляд парламенту.

Одним із головних своїх досягнень на посаді міністра оборони України Олексій Рєзніков називав зміну парадигми мислення західних партнерів Києва.

Автор фото, Резніков Підпис до фото, Заява про відставку Резнікова

Мовляв, коли він приїхав до Вашингтона за кілька тижнів до вторгнення і просив американців, якщо ймовірність великої війни настільки висока, як вони кажуть, то передати Україні ЗРК "Стінгер" для боротьби з російською авіацією, а ті відповідали йому: "Ні, Олексію, це неможливо".

Зараз, через півтора року, в українському наступі беруть участь західні танки, а передача ЗСУ сучасних винищувачів є лише питанням часу.

Втім, якраз за цим пунктом останнім часом в оточенні президента Зеленського Резнікова дедалі частіше критикують: мовляв, система західних постачань зброї в Україну так і не налагоджена до кінця, і винен у цьому не лише Захід.

Та й взагалі у відносинах між Резніковим та Офісом президента за ці півтора року, схоже, накопичилася певна частка втоми одне від одного. Юрист Резніков ще давно сигналізував про готовність піти зі свого крісла на зрозумілішу йому посаду міністра юстиції.

Проте нинішню кадрову ротацію назвати технічною язик не повертається. Вона відбувається під акомпанемент скандалів у закупівлях для потреб армії, що проводилися міністерством оборони. Сам Рєзніков звинувачення на свою адресу рішуче заперечує.

Автор фото, Reuters

Цілком імовірно, що після відставки з посади міністра Олексій Резніков очолить посольство України у Великій Британії.

Однак якщо це призначення відбудеться до вердикту правоохоронців про те, чи мали місце зловживання при закупівлі харчів та зимового обмундирування, це в очах багатьох українців стане поганим прецедентом, який показує, що влада під час війни розставляє пріоритети неправильно.

Чим відомий Умеров

У вчорашньому телезверненні Володимир Зеленський назвав ім'я наступника Резнікова. Ним стане людина не те щоб зовсім невідома - 41-річний Рустем Умеров зараз обіймає посаду голови Фонду держмайна України, - але й надто публічним його не назвеш.

Економіст за освітою, працював у телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі, паралельно - був діячем Меджлісу кримськотатарського народу, асистентом його лідера Мустафи Джемілєва з питань правозахисту та міжнародної діяльності.

2019 року обрався до парламенту від партії "Голос" співака Святослава Вакарчука. Був автором та співавтором десятків законопроєктів - від дратівливого для Володимира Путіна закону про корінні народи України до актів про захист прав медиків під час пандемії коронавірусу.

Після російського вторгнення Умеров увійшов до української делегації на переговорах з РФ і, за інформацією західних ЗМІ, міг бути отруєний на тих переговорах. Потім займався обмінами полоненими: це він літав до Саудівської Аравії під час складного обміну восени минулого року. Літав він туди вже в ранзі глави Фонду держмайна України - на цю посаду його призначили у вересні 2022 року.

Зараз, зважаючи на все, він має всі шанси стати міністром оборони. Цивільним - але це не повинно бентежити. По-перше, це є звичайною практикою для країн НАТО, долучитися до яких прагне Україна.

По-друге, від початку великої війни в Україні створили систему, коли воює Генштаб, а Міноборони забезпечує логістику війни, ухвалює політичні та господарські рішення, що забезпечують війну, але точно не лізе "допомагати" генералам проводити атаки та організовувати оборони.

Автор фото, УНІАН

За відгуками - Умеров розумний та компетентний, він має найширшу мережу контактів в Україні та за її межами, показово, що говорить не лише англійською, а й турецькою (і має добрі контакти в Анкарі), є гарним комунікатором.

А ще - і це дуже важливо у сьогоднішній Україні - має добрі стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого часто називають наймогутнішою людиною в країні.

Крім того, у Києві вистачає людей, які бачать у ймовірному призначенні Умерова сильний та зрозумілий меседж від президента Зеленського західним експертам та політикам, які протягом останніх тижнів дедалі частіше описують сценарії закінчення війни, за яких частина території України залишилася б під контролем Росії.

Мовляв, ви вважаєте, що Україна має вийти з війни без Криму? Прекрасно, спробуйте поговорити про це з міністром - кримським татарином, правозахисником, який не один рік займався проблемами Криму.