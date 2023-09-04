Відстрочку від мобілізації для студентів старших 30 років хочуть скасувати. Як це працюватиме

1 година тому

Автор фото, Генштаб

Кілька впливових депутатів від партії "Слуга народу" з комітету з питань нацбезпеки та оборони зареєстрували законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для чоловіків, які після 30 років вирішили здобути другу вищу освіту.

Серед авторів проєкту є Федір Веніславський, колишній представник президента в Конституційному суді, та Марєяна Безугла, авторка численних законопроєктів у сфері оборони, які схвалював парламент останнім часом.

Раніше про необхідність скасувати відстрочку для здобувачів другої вищої освіти висловлювався секретар РНБО Олексій Данілов.

Як розповіла Безугла в коментарі ВВС Україна, у парламенті є політична воля врегулювати цю ситуацію, адже сотні тисяч чоловіків можуть використовувати таку лазівку законодавства, щоб ухилитись від мобілізації.

За її словами, закон мають схвалити вже у вересні.

Чи скасовувати відстрочку тим студентам, які вже почали навчання, депутати досі обговорюють.

У законопроєкті пропонують додати кілька абзаців до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зараз норма щодо освіти передбачає, що відстрочку від мобілізації мають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Натомість законопроєкт змінить її так, що люди, які будуть здобувати додаткову освіту після 30 років (вступлять після виповнення 29), права на відстрочку не матимуть

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Нещодавно президент заявив, що військові попросили у нього посилити мобілізацію

Депутати пояснюють свою ініціативу тим, що в 2022 році 106 тисяч чоловіків подались на здобуття освіти, яка є нижчою або дорівнює тій, яку вони вже мають.

Схожі цифри будуть і цього року.

"Хоча вступна кампанія поточного року ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня 2023 року чисельність таких осіб становить 74 059 вступників", - йдеться у пояснювальній записці.

Депутати назвали цей феномен "практикою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації".

Мар'яна Безугла у розмові з ВВС Україна вказала, що до авторства спільного законопроєкту можуть долучити більше людей і швидко закрити питання.

"На закритих засіданнях комітету ми чули інформацію, що дуже різко зросла кількість таких здобувачів освіти. Ухвалення цього закону й врегулювання проблеми має відбутись вже у вересні", - заявила Безугла.

При цьому вона зауважує, що ще немає чіткого розуміння, як врегулюють питання чоловіків, які вже почали навчатись.