"Пірат Олаф": як канцлер Німеччини Шольц впав і отримав травму
Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував свою фотографію із пов'язкою на оці. Травму глава уряду Німеччини отримав під час пробіжки - він просто впав.
Ця неприємність трапилася з канцлером у суботу біля його будинку в Потсдамі.
Олаф Шольц скасував свої виступи на передвиборчих заходах у неділю, але сказав, що надалі буде присутнім на всіх запланованих зустрічах, включаючи публічні виступи.
Він заявив, що травма несерйозна, хоча на фотографії видно подряпини під оком, на носі та на вилиці.
У повідомленні під фотографією з пов'язкою, опублікованому в мережі Х (колишній Twitter), Шольц дав громадянам карт-бланш на жарти: "Чекаю на меми. Дякую за добрі побажання. Це виглядає гірше, ніж є насправді!"
Мемів було багато, і практично у кожному з них обігрувався піратський вигляд канцлера.
Побажань якнайшвидшого одужання теж було достатньо. Незабаром після публікації посту Шольца його переглянули понад 4 млн осіб і понад 30 тисяч поставили лайки.
Представник канцлера Штеффен Хебестрайт підтвердив, що Шольц, який уже кілька років регулярно займається бігом, попри травму перебуває в хорошій формі, і збирається бути присутнім на всіх запланованих заходах, включаючи екскурсію автосалоном IAA в Мюнхені у вівторок і виступ у парламенті в середу.
"Він почувається добре, - сказав Хебестрайт на черговому брифінгу для преси. — Сьогодні вранці він був у гарному настрої, хоча все ще виглядає трохи пом'ятим".
Хебестрайт також додав, що канцлер опублікував знімок із пов'язкою, щоб публіка не дивувалася, коли він з'явиться перед нею найближчими тижнями.
Деякі користувачі соціальних мереж жартома пов'язали травми зі сварками всередині правлячої коаліції, а інтернет-сайт міста Кельна, де проводиться великий щорічний карнавал, запропонував учасникам наступного року прийти в костюмах "Пірата Олафа".
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Після тижнів нерішучості Німеччина нарешті погодилася передати Україні танки Leopard 2. Ухвалити це рішення німецького канцлера Олафа Шольца переконували не лише політики США і Європіи, а й спільнота соцмереж.