"Пірат Олаф": як канцлер Німеччини Шольц впав і отримав травму

1 година тому

Автор фото, EPA

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував свою фотографію із пов'язкою на оці. Травму глава уряду Німеччини отримав під час пробіжки - він просто впав.

Ця неприємність трапилася з канцлером у суботу біля його будинку в Потсдамі.

Олаф Шольц скасував свої виступи на передвиборчих заходах у неділю, але сказав, що надалі буде присутнім на всіх запланованих зустрічах, включаючи публічні виступи.

Він заявив, що травма несерйозна, хоча на фотографії видно подряпини під оком, на носі та на вилиці.

У повідомленні під фотографією з пов'язкою, опублікованому в мережі Х (колишній Twitter), Шольц дав громадянам карт-бланш на жарти: "Чекаю на меми. Дякую за добрі побажання. Це виглядає гірше, ніж є насправді!"

Автор фото, Х@MARKUS_17X

Автор фото, Х@DAVEFELLA69

Мемів було багато, і практично у кожному з них обігрувався піратський вигляд канцлера.

Побажань якнайшвидшого одужання теж було достатньо. Незабаром після публікації посту Шольца його переглянули понад 4 млн осіб і понад 30 тисяч поставили лайки.

Представник канцлера Штеффен Хебестрайт підтвердив, що Шольц, який уже кілька років регулярно займається бігом, попри травму перебуває в хорошій формі, і збирається бути присутнім на всіх запланованих заходах, включаючи екскурсію автосалоном IAA в Мюнхені у вівторок і виступ у парламенті в середу.

"Він почувається добре, - сказав Хебестрайт на черговому брифінгу для преси. — Сьогодні вранці він був у гарному настрої, хоча все ще виглядає трохи пом'ятим".

Хебестрайт також додав, що канцлер опублікував знімок із пов'язкою, щоб публіка не дивувалася, коли він з'явиться перед нею найближчими тижнями.