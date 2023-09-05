Кім Чен Ин збирається до Путіна. Що вони хочуть вирішити

  • Джордж Райт і Джин Маккензі
  • в Лондоні та Сеулі
Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un met in the Russian port of city of Vladivostok in 2019

Автор фото, AFP via Getty Images

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Володимир Путін і Кім Чен Ин у Владивостоці, 2019 рік

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин збирається найближчими днями приїхати до Росії, щоб зустрітися з Володимиром Путіним та обговорити постачання зброї Москві, твердять у Вашингтоні.

Минулого тижня Білий дім стверджував, що Росія веде секретні переговори з КНДР щодо постачання боєприпасів для російської армії, яка воює в Україні.

"Переговори про постачання зброї між Росією й КНДР активно просуваються, - заявила представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон. - Ми маємо інформацію про те, що Кім Чен Ин очікує продовження цих дискусій, включно з дипломатичною взаємодією на рівні російських лідерів".

Першою про підготовку візиту повідомила в понеділок газета New York Times. За інформацією видання, Кім Чен Ин, який рідко виїжджає за межі Північної Кореї, найімовірніше, вирушить на своєму бронепоїзді до Владивостока та зустрінеться з Путіним у рамках Східного економічного форуму, що відбудеться 10-13 вересня.

"Путін хоче вмовити Кіма надіслати Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія забезпечила Північну Корею передовими супутниковими технологіями та атомними підводними човнами", - передає NYT слова співрозмовників у розвідці.

За їхніми словами, північнокорейський лідер також хотів би отримати продовольчу допомогу.

В липні Північну Корею відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Тоді він передав Кім Чен Ину "лист з автографом" президента РФ та зачитав промову Путіна, в якій той дякує за підтримку.

Крім того, Шойгу відвідав "Виставку озброєнь і техніки 2023", де були представлені нові північнокорейські дрони та міжконтинентальні балістичні ракети, які нібито можуть досягти материкової частини США, а також разом з російською й китайською делегаціями був на військовому параді в Пхеньяні.

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Під час візиту у липні російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав виставку озброєнь

Як заявила журналістам Вотсон, російський міністр намагався переконати Пхеньяна продати Росії боєприпаси.

Вона також нагадала, що Путін та Кім обмінювалися листами, в яких йшлося про розширення двосторонньої співпраці.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї та дотримуватись публічно взятих Пхеньяном на себе зобов'язань не постачати і не продавати зброю Росії", - сказала Вотсон, попередивши про можливість нових санкцій у разі постачання зброї.

І Вашингтон, і Сеул стурбовані тим, що Північна Корея отримає в обмін на угоду, яка може призвести до розширення військової співпраці між двома країнами в Азії.

У понеділок розвідка Південної Кореї повідомила, що Шойгу запропонував Росії, Китаю та Північній Кореї провести спільні військово-морські навчання, аналогічні тим, що проводять США, Південна Корея та Японія.

Ще одне побоювання полягає в тому, що Росія може постачати Північній Кореї зброю в майбутньому, у той час, коли Пхеньян найбільше її потребуватиме.

Турбує й те, що Кім Чен Ин може попросити Путіна надати йому передові технології, які допоможуть з проривом у його програмі ядерної зброї.

Минулого тижня США, Велика Британія, Південна Корея та Японія виступили в ООН зі спільною заявою про те, що будь-яка угода щодо розширення двосторонньої співпраці між Росією й КНДР порушуватиме резолюції Ради Безпеки, які Москва сама ж і підтримала.

За їхніми словами, після візиту Шойгу до Пхеньяна інша група російських офіційних осіб вирушила до Північної Кореї для продовження переговорів щодо закупівлі зброї.

Американська преса ще восени писала, що Росія закупила у КНДР мільйони снарядів. Пхеньян і Москва заперечували, що Північна Корея постачає Росії зброю для війни в Україні.

Джон Еверард, який обіймав посаду посла Британії в КНДР у 2006-2008 роках, сказав ВВС, що тепер візит Кім Чен Іна до Росії взагалі може не відбутися.

"Кім Чен Ин - абсолютний параноїк у питаннях особистої безпеки. Він робить все можливе, щоб зберегти свої пересування в таємниці, і якщо стало відомо, що він планує поїхати до Владивостока для зустрічі з президентом Путіним, то, найімовірніше, він просто скасує цей захід", - сказав він.

Пхеньян знає, що Москва "відчайдушно потребує" боєприпасів, і ціна, яку Північна Корея запросить за них, буде "неймовірно високою", додав він.

Однак, хоча Північна Корея має запаси зброї, "вони перебувають у поганому стані", додав він.

Востаннє два лідери зустрічалися у квітні 2019 року, коли Кім прибув поїздом до Владивостока. Мабуть, це був останній раз, коли він їздив за кордон.

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