Кім Чен Ин збирається до Путіна. Що вони хочуть вирішити

Джордж Райт і Джин Маккензі

в Лондоні та Сеулі

1 година тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін і Кім Чен Ин у Владивостоці, 2019 рік

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин збирається найближчими днями приїхати до Росії, щоб зустрітися з Володимиром Путіним та обговорити постачання зброї Москві, твердять у Вашингтоні.

Минулого тижня Білий дім стверджував, що Росія веде секретні переговори з КНДР щодо постачання боєприпасів для російської армії, яка воює в Україні.

"Переговори про постачання зброї між Росією й КНДР активно просуваються, - заявила представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон. - Ми маємо інформацію про те, що Кім Чен Ин очікує продовження цих дискусій, включно з дипломатичною взаємодією на рівні російських лідерів".

Першою про підготовку візиту повідомила в понеділок газета New York Times. За інформацією видання, Кім Чен Ин, який рідко виїжджає за межі Північної Кореї, найімовірніше, вирушить на своєму бронепоїзді до Владивостока та зустрінеться з Путіним у рамках Східного економічного форуму, що відбудеться 10-13 вересня.

"Путін хоче вмовити Кіма надіслати Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія забезпечила Північну Корею передовими супутниковими технологіями та атомними підводними човнами", - передає NYT слова співрозмовників у розвідці.

За їхніми словами, північнокорейський лідер також хотів би отримати продовольчу допомогу.

В липні Північну Корею відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Тоді він передав Кім Чен Ину "лист з автографом" президента РФ та зачитав промову Путіна, в якій той дякує за підтримку.

Крім того, Шойгу відвідав "Виставку озброєнь і техніки 2023", де були представлені нові північнокорейські дрони та міжконтинентальні балістичні ракети, які нібито можуть досягти материкової частини США, а також разом з російською й китайською делегаціями був на військовому параді в Пхеньяні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час візиту у липні російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав виставку озброєнь

Як заявила журналістам Вотсон, російський міністр намагався переконати Пхеньяна продати Росії боєприпаси.

Вона також нагадала, що Путін та Кім обмінювалися листами, в яких йшлося про розширення двосторонньої співпраці.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї та дотримуватись публічно взятих Пхеньяном на себе зобов'язань не постачати і не продавати зброю Росії", - сказала Вотсон, попередивши про можливість нових санкцій у разі постачання зброї.

І Вашингтон, і Сеул стурбовані тим, що Північна Корея отримає в обмін на угоду, яка може призвести до розширення військової співпраці між двома країнами в Азії.

У понеділок розвідка Південної Кореї повідомила, що Шойгу запропонував Росії, Китаю та Північній Кореї провести спільні військово-морські навчання, аналогічні тим, що проводять США, Південна Корея та Японія.

Ще одне побоювання полягає в тому, що Росія може постачати Північній Кореї зброю в майбутньому, у той час, коли Пхеньян найбільше її потребуватиме.

Турбує й те, що Кім Чен Ин може попросити Путіна надати йому передові технології, які допоможуть з проривом у його програмі ядерної зброї.

Минулого тижня США, Велика Британія, Південна Корея та Японія виступили в ООН зі спільною заявою про те, що будь-яка угода щодо розширення двосторонньої співпраці між Росією й КНДР порушуватиме резолюції Ради Безпеки, які Москва сама ж і підтримала.

За їхніми словами, після візиту Шойгу до Пхеньяна інша група російських офіційних осіб вирушила до Північної Кореї для продовження переговорів щодо закупівлі зброї.

Американська преса ще восени писала, що Росія закупила у КНДР мільйони снарядів. Пхеньян і Москва заперечували, що Північна Корея постачає Росії зброю для війни в Україні.

Джон Еверард, який обіймав посаду посла Британії в КНДР у 2006-2008 роках, сказав ВВС, що тепер візит Кім Чен Іна до Росії взагалі може не відбутися.

"Кім Чен Ин - абсолютний параноїк у питаннях особистої безпеки. Він робить все можливе, щоб зберегти свої пересування в таємниці, і якщо стало відомо, що він планує поїхати до Владивостока для зустрічі з президентом Путіним, то, найімовірніше, він просто скасує цей захід", - сказав він.

Пхеньян знає, що Москва "відчайдушно потребує" боєприпасів, і ціна, яку Північна Корея запросить за них, буде "неймовірно високою", додав він.

Однак, хоча Північна Корея має запаси зброї, "вони перебувають у поганому стані", додав він.

Востаннє два лідери зустрічалися у квітні 2019 року, коли Кім прибув поїздом до Владивостока. Мабуть, це був останній раз, коли він їздив за кордон.