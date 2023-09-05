Робітники пошкодили екскаватором Велику китайську стіну – вони хотіли скоротити дорогу

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Автор фото, Youyu County Police Release Підпис до фото, За даними місцевої поліції, двоє робітників за допомогою екскаватора проклали дорогу в поглибленні стародавньої споруди

У Китаї затримали двох людей, які, ймовірно, пошкодили екскаватором частину Великої китайської стіни в північній провінції Шаньсі.

За даними поліції, двоє робітників, яким набридло ходити в об'їзд на свою будівельну ділянку, за допомогою екскаватора поглибили й розширили частину стіни, що просіла, довівши її до рівня землі. Так вони помітно скоротили шлях до ділянки, на якій вони працювали, - через неї міг проїхати їхній екскаватор.

Місцева влада заявила, що дізналась про пошкодження 24 серпня, коли отримала повідомлення про те, що в стіні утворився величезний пролом.

Обох підозрюваних - 38-річного чоловіка та 55-річну жінку - затримали, триває розслідування.

Китайська влада підкреслює, що вони завдали "непоправної шкоди цілісності Великої стіни епохи Мін та збереженню культурних реліквій".

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Велика Китайська стіна, що перетинає 15 провінцій Китаю й простягнулася приблизно на тисячі кілометрів, є найкращою рукотворною пам'яткою в Піднебесній. У 1987 році її внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відомо, що близько 30% Великої Китайської стіни епохи Мін зникло через несприятливі природні умови та діяльність людини.