Робітники пошкодили екскаватором Велику китайську стіну – вони хотіли скоротити дорогу
У Китаї затримали двох людей, які, ймовірно, пошкодили екскаватором частину Великої китайської стіни в північній провінції Шаньсі.
За даними поліції, двоє робітників, яким набридло ходити в об'їзд на свою будівельну ділянку, за допомогою екскаватора поглибили й розширили частину стіни, що просіла, довівши її до рівня землі. Так вони помітно скоротили шлях до ділянки, на якій вони працювали, - через неї міг проїхати їхній екскаватор.
Місцева влада заявила, що дізналась про пошкодження 24 серпня, коли отримала повідомлення про те, що в стіні утворився величезний пролом.
Обох підозрюваних - 38-річного чоловіка та 55-річну жінку - затримали, триває розслідування.
Китайська влада підкреслює, що вони завдали "непоправної шкоди цілісності Великої стіни епохи Мін та збереженню культурних реліквій".
Велика Китайська стіна, що перетинає 15 провінцій Китаю й простягнулася приблизно на тисячі кілометрів, є найкращою рукотворною пам'яткою в Піднебесній. У 1987 році її внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Відомо, що близько 30% Великої Китайської стіни епохи Мін зникло через несприятливі природні умови та діяльність людини.
Відео, Велич, що захоплює: Велика китайська стіна з дрона, Тривалість 2,13
Британський дослідник Вільям Ліндсей разом із синами пройшов вздовж Великої китайської стіни, щоб зафільмувати її з дрона.