Умєров анонсував реєстр військовозобов'язаних. Як це працюватиме і допоможе мобілізації

Віталій Червоненко

BBC Україна

36 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Військовослужбовці, 2016 рік

Новий міністр оборони Рустем Умєров під час свого першого виступу в парламенті зробив кілька гучних заяв. Одна з них - анонс запровадження електронного реєстру призовників і військовозобов'язаних.

"Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики… Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", - пообіцяв Умєров.

Новина наробила галасу. У соцмережах почали писати, що мобілізація піде швидше і прозоріше, а роздавати повістки будуть ледь не через систему "Дія".

Проте ця ініціатива міністра не нова. Більше того, її давно впроваджують у життя у співпраці Міноборони, Мінцифри, центрів комплектування (військкоматів) та інших держорганів, які мають надати для електронного реєстру свої бази даних.

Як дізналась ВВС Україна, реєстр з назвою "Оберіг" вже майже готовий - більшість військовозобов'язаних вже в ньому є. А у жовтні мають зробити останні кроки для його роботи.

При цьому досі лишається відкритим питання, чи будуть роздавати повістки в електронному вигляді, адже через систему "Дія" цього робити не планують.

Коли і як має запрацювати?

Закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників схвалили ще у 2017 році. Передбачалось, що основою мають стати дані єдиного реєстру виборців України та бази даних інших держорганів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Умєров завершить роботу, яку вже кілька років вели за міністра Резнікова

Реєстр формально запустили 28 березня 2022 року. Проте повної бази всіх військовозобов'язаних там не було.

У грудні 2022 року уряд схвалив спеціальну постанову №1487, яка визначала низку деталей запуску електронного реєстру та цифровізації процесів на основі "Дії".

Зокрема, там передбачалось, що подавати відомості про себе для військкомату у майбутньому можна буде через "Дію". Міноборони та інші органи мали протягом пів року розробити деталі взаємодії порталу "Дія" з реєстром військовозобов'язаних та державними базами даних.

Також планувалось, що у "Дії" має з'явитися послуга електронного військового квитка, проте про конкретні строки його запровадження не йшлося.

При цьому керівник Мінцифри Михайло Федоров чітко запевняв, що про розсилання повісток військовозобов'язаним через "Дію" точно не йдеться. Також у Мінцифрі казали, що стати на військовий облік через "Дію" напряму не можна буде.

Проте, як передбачало рішення уряду, у разі відсутності даних про призовника, військовозобов'язаного або резервіста у єдиному державному реєстрі він зможе за бажанням самостійно подати їх під час створення декларації про місце проживання через "Дію".

До кінця серпня жодних новин щодо того, як іде робота із "оживлення" та актуалізації єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, не було.

Проте на фоні посилення мобілізації та скандалів із корупцією у військкоматах за кілька тижнів до своєї відставки Олексій Резніков заявив, що робота вже перебуває на фінальних етапах.

А військкоматам, які ведуть реєстри військовозобов'язаних, дадуть доступ до всіх державних реєстрів.

22 серпня на міжнародному ветеранському форумі Резніков повідомив, що на середину осені влада вийде на серйозну цифровізацію територіальних центрів комплектації.

"Десь на середину осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", - сказав Резніков.

Автор фото, Генштаб

За його словами, це дасть змогу автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

"Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, і в ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися", - додав міністр.

Тобто, якщо вірити ексміністру, військкомати отримають максимально багато інформації про усіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

На практиці чимало громадян взагалі не стоять чи ніколи перебували на військовому обліку. Тож запровадження єдиного реєстру з обміном даними між ним та усіма державними електронними базами дасть можливість поставити на облік максимальну кількість людей.

За пів року після схвалення урядової постанови в "Дії" жодних послуг щодо військовозобов'язаних не з'явилося.

При цьому представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський заявляв, що повістки в "Дії" можливо будуть, проте не в короткостроковій перспективі. За його словами, така опція потенційно може бути в майбутньому.

Готове на 90%, але як розсилати повістки?

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла розповіла ВВС Україна, що електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників, який має назву "Оберіг", готовий вже на 90%.

І це питання якраз опрацьовується у спеціальній комітетській робочій групі.

"З наповненням реєстру "Оберіг" великий прогрес, там вже є дані щодо майже всіх військовозобов'язаних - 90%. Далі працюємо з Мінцифрою, щоб зв'язали інші реєстри з цією базою даних", - запевнила Безугла.

На повну з комунікацією з реєстрами інших органів влади, каже Безугла, "Оберіг" має запрацювати восени - такий план проєктної команди. Цю команду очолює колишня виконавча директорка "Нової пошти" Оксана Ферчук.

"Вона в МО підняла теми, які не злітали роками. Взялась серед іншого і за цей реєстр, він почав створюватись де-факто, вона опрацювала взаємодію з іншими реєстрами. І восени ця взаємодія має запускатись поетапно", - розповіла Мар'яна Безугла.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Повістки розсилати в електронному вигляді не планують, процедура їх вручення не змінюється

Цей реєстр, як і передбачав закон, складався на базі даних ЦВК (за місцем проживання та голосування), яку передали військовим.

Військкомати, за словами Безуглої, вже з ним працюють, але ще є питання саме щодо взаємодії з іншими актуальними базами.

При цьому депутатка наголошує, що наразі не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному, а не класичному вигляді.

"Рішення ще немає. Це чутливе питання. Повістка через смс чи в "Дії"? Ні, повістку в "Дії" ми точно не будемо робити в такому форматі", - додала Безугла.

Але навіть без механізму електронних повісток запуск реєстру з можливістю швидкого уточнення інформації дозволяє розв'язати деякі проблеми з мобілізацією.

Найперше, щоб повістки не приходили тим, хто вже служить, й щоб вся інформація про військовозобов'язаних була актуальна, а військові облікові спеціальності були оновлені.

Адже, каже Безугла, є багато нарікань, що людей мобілізують не за тими навичками, які вони мають.

"А це ключовий момент мобілізації - мобілізувати професіонала і знати, хто він у цивільній сфері, щоб це відображалось у військовій сфері", - наполягає Мар'яна Безугла.

А далі завдання влади - створити таку єдину електронну базу, щоб весь рух людини від мобілізації до звільнення з армії супроводжувався без паперів і максимально швидко та зручно.