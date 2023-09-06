Атака на Київ і Одещину: загинула людина, є руйнування

1 година тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині

У ніч проти 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Майже три години дрони атакували Одещину, а ракети вдарили по Києву. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі.

Як повідомили повітряні сили, Росія випустила по Україні:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-5 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Військові додали, що за маршрутом слідування ракет і дронів працювала протиповітряна оборона, яка знищила 23 ворожі повітряні цілі.

Загиблий на Одещині

Чергова атака на Ізмаїльський район Одещини, де розташовані порти Ізмаїл, Кілія та Рені, не обійшлася без жертв і руйнувань, зазначив керівник військової обладміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який дістав важкі поранення, помер у лікарні", - написав Кіпер у телеграмі.

Він додав, що через обстріл у кількох населених пунктах регіону зафіксовані руйнування та пожежі.

Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури - елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Раніше - після виходу із зернової угоди - сили РФ вже неодноразово атакували річковий порт на Дунаї та зерносховища ракетами й дронами.

Рунування на Київщині

Під ранок 6 вересня росіяни атакували Київ ракетами, однак протиповітряна оборона знищила всі повітряні цілі, зокрема балістичні, які рухались у бік столиці, повідомили в КМВА.

Цього разу російські військові вдалися до комбінованої атаки, зазначає начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередньою інформацією, з району Саратовської області літаки стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Й одночасно в бік Києва полетіли ракети іншого типу, імовірно, балістичного.

Інформації про жертв та руйнувань в Києві наразі немає.

Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що уламки збитої ворожої ракети спричинили займання на території торговельного підприємства в Київській області.

Автор фото, ДСНС

Автор фото, ДСНС