У Шотландії українських підлітків жорстоко побили через походження. Що відомо

41 хвилин(и) тому

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У столиці Шотландії Единбурзі група невідомих напала на українських підлітків. За даними поліції, це сталося на етнічному підґрунті.

У неділю ввечері до трьох українських підлітків підійшла група з восьми молодиків у темному одязі.

В результаті один 13-річний хлопець отримав ножове поранення, інший - рвану рану вуха, а 15-річному завдали ударів кулаками.

Відомо, що інцидент стався у районі Ніддрі близько 20:30. Наразі правоохоронці перевіряють камери відеоспостереження, також вони звернулися по допомогу до потенційних свідків.

Дитячий інспектор Кіт Фейрбейрн сказав: "Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати".

Детектив пояснив, що правоохоронці розшукують групу молодиків, які були одягнені у темний одяг.

"Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за цей напад".