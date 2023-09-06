Пасажирів зняли з рейсу, бо вони відмовились летіти на сидіннях з блювотою
Air Canada вибачилася після того, як двох пасажирок зняли з рейсу за відмову сидіти на вимазаних блювотою кріслах.
Інцидент стався 26 серпня на рейсі, що прямував з Лас-Вегаса до Монреалю, розповіла у фейсбуку одна з пасажирок, яка бачила все на власні очі.
"Спочатку ми не зрозуміли, у чому проблема. Був трохи неприємний запах", - написала Сюзан Бенсон.
Як з'ясувалося, дві пасажирки борту "сіли" у залишки блювоти, що були від попередніх пасажирів.
За словами Бенсон, стюардеси чистили крісла, а також намагалися замаскувати запах, "помістивши кавову гущу в чохли сидінь і побризкавши парфумами", але це не допомогло.
Ба більше - пасажирам сказали, що їх не можуть пересадити на інші місця, попри те, що їхні крісла були ще вологими від залишків блювоти.
Політ з Лас-Вегаса до Монреаля триває майже чотири з половиною години.
За словами Бенсон, пасажири сказали стюардесі, що "не можуть сидіти в блювотинні весь цей час".
Проте проблему не змогла вирішити навіть розмова з пілотом.
Він підтримав своїх колег і заявив, що є два варіанти: вони можуть залишити літак і організувати переліт власним коштом, або їх виведуть з літака працівники служби безпеки та внесуть до "чорного списку" осіб, яким забороняють польоти.
За словами Бенсон, пілот пішов, а незабаром до жінок підійшла охорона і вивела їх з літака.
Бенсон зазначила, що через цей скандал їй "соромно бути канадкою і соромно за Air Canada".
У відповідь авіакомпанія заявила, що розглядає це питання всередині компанії і вже зв'язалася з постраждалими клієнтами.
"У цьому випадку не було належного дотримання правил", - йдеться в заяві Air Canada, де також вказано, що перед пасажирами вже вибачилися.
"Вони не отримали той рівень обслуговування, на який мали право, - додали в авіакомпанії. - Ми продовжуємо контактувати з ними з цього питання".