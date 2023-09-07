Серійний вбивця ховав тіла жертв у кухні. Його викрили випадково
- Самба Сьюзузо
- BBC
Поліція Руанди заарештувала 34-річного підозрюваного серійного вбивцю, який, як стверджують, вбив понад 10 людей і поховав їх у кухні свого орендованого будинку.
Про злочини стало відомо після того, як чоловіка виселили з будинку, який він винаймав у передмісті столиці Кігалі.
До правоохоронців звернулися після того, як підозрюваний кілька місяців не сплачував орендну плату.
Офіцер поліції повідомив місцевим ЗМІ, що жертви, ймовірно, були секс-працівниками. Серед них були і чоловіки, і жінки.
Вбивства в Руанді трапляються відносно рідко, і цей випадок вразив країну.
Неназваний представник поліції розповів місцевим ЗМІ, що коли поліцейські виселяли чоловіка, він вчинив бійку.
"Він попросив вибачення і сильно плакав, що викликало у нас підозри. Саме у поліцейській дільниці він зізнався у вбивстві кількох людей, що спонукало Бюро розслідувань Руанди провести розслідування", - сказав чиновник.
Поліцейські виявили кілька тіл, але точну кількість жертв визначить судово-медична експертиза.
"Він заманював своїх жертв, переважно, до себе додому, де відбирав у них телефони і речі, а потім душив до смерті й закопував у ямі, виритій на кухні свого орендованого будинку", - сказав представник Бюро розслідувань Тьєрі Мурангіра.
Повідомляють, що це не перше затримання зловмисника, його вже заарештували в липні за підозрою у пограбуванні, зґвалтуванні та погрозах деяким жінкам, але звільнили за недостатністю доказів.