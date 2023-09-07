Чи обмежать жінкам-медикам виїзд за кордон
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це сказав депутат, член комітету з питань нацбезпеки, представник президента у Раді Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.
Ця заява підняла хвилю обговорень у суспільстві про те, чи заборонено жінкам-медикам виїзд за кордон.
ВВС Україна звернулась за роз'ясненням до Держприкордонслужби.
- Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік. Що змінилося
- Відстрочку від мобілізації для студентів старших 30 років хочуть скасувати. Як це працюватиме
- Мобілізувати більше - Зеленський розповів про звернення військових і коли його схвалить
- Умєров анонсував реєстр військовозобов'язаних. Як це працюватиме і допоможе мобілізації
Там повідомили, що наразі немає жодних обмежень для жінок, які стоять на військовому обліку.
"Зараз діють обмеження на виїзд відносно чоловіків віком 18-60 років та деяких категорій державних службовців та посадових осіб. Інших обмежень немає. Якщо будуть прописані додаткові зміни і визначені чіткі умови, кого можуть стосуватись якісь нові обмеження, то прикордонники це забезпечать", - повідомив ВВС Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.
Наразі у прикордонників немає можливості перевіряти у реєстрах, чи є жінка медиком, чи є військовозобов'язаною, чи перебуває на обліку.
При цьому у Міноборони кажуть, що створюють єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних.
Прикордонники посилаються на постанову уряду №57, де є умови перетину кордону під час воєнного стану і перераховані всі категорії людей, яким можна і не можна виїжджати.
Там не зазначено окремо про військовозобов'язаних жінок і заборон для них.
Проте у пункті 2, додатку 6, йдеться, що у разі воєнного стану перетинати кордон мають право "інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації". Тобто йдеться про осіб, а не про чоловіків чи жінок, тому залишається поле для сумнівів.
Заяви депутатів і прикордонників
Депутат Веніславський пояснював ймовірність обмеження жінкам їхати за кордон так: "Якщо будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду".
Заява Держприкордонслужби суперечить тому, що каже депутат. У коментарі РБК-Україна представник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з країни, як військовозобов'язаним чоловікам.
"Ніякої заборони на виїзд жінок медикинь, які перебувають на військовому обліку, немає зараз і не планується запроваджувати. Планів такої заборони ні в комітету, ні в уряду немає", - зазначила у коментарі ВВС Україна заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, колега Веніславського Мар'яна Безугла.
Лікарі, з якими спілкувалась ВВС Україна, й які регулярно виїжджають за кордон, теж кажуть, що поки що жодних проблем з виїздом не було.
"Я медик, яка стоїть на обліку, нам заборони на виїзд зараз немає. Під час проходження чергового огляду у військкоматі нам вказали, що для запровадження такої заборони потрібне окреме рішення уряду", - розповіла ВВС Україна лікарка Олеся.
Тобто, згідно з заявами ДПСУ та постановою уряду, жінки-медики мають право виїжджати за кордон. Поки що уряд не ухвалить якісь зміни.
У 2021 році Міноборони затвердило перелік професій, які є спорідненими з військовими. Представниці цих сфер мають стати на військовий облік.
У 2022 році Генштаб зазначав, що на військову службу призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих українців.