Чи обмежать жінкам-медикам виїзд за кордон

1 година тому

Автор фото, CJ GUNTHER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, На фото жінки святкують День Незалежності у Бостоні

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це сказав депутат, член комітету з питань нацбезпеки, представник президента у Раді Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

Ця заява підняла хвилю обговорень у суспільстві про те, чи заборонено жінкам-медикам виїзд за кордон.

ВВС Україна звернулась за роз'ясненням до Держприкордонслужби.

Там повідомили, що наразі немає жодних обмежень для жінок, які стоять на військовому обліку.

"Зараз діють обмеження на виїзд відносно чоловіків віком 18-60 років та деяких категорій державних службовців та посадових осіб. Інших обмежень немає. Якщо будуть прописані додаткові зміни і визначені чіткі умови, кого можуть стосуватись якісь нові обмеження, то прикордонники це забезпечать", - повідомив ВВС Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

Наразі у прикордонників немає можливості перевіряти у реєстрах, чи є жінка медиком, чи є військовозобов'язаною, чи перебуває на обліку.

При цьому у Міноборони кажуть, що створюють єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних.

Прикордонники посилаються на постанову уряду №57, де є умови перетину кордону під час воєнного стану і перераховані всі категорії людей, яким можна і не можна виїжджати.

Там не зазначено окремо про військовозобов'язаних жінок і заборон для них.

Проте у пункті 2, додатку 6, йдеться, що у разі воєнного стану перетинати кордон мають право "інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації". Тобто йдеться про осіб, а не про чоловіків чи жінок, тому залишається поле для сумнівів.

Заяви депутатів і прикордонників

Депутат Веніславський пояснював ймовірність обмеження жінкам їхати за кордон так: "Якщо будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду".

Заява Держприкордонслужби суперечить тому, що каже депутат. У коментарі РБК-Україна представник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з країни, як військовозобов'язаним чоловікам.

"Ніякої заборони на виїзд жінок медикинь, які перебувають на військовому обліку, немає зараз і не планується запроваджувати. Планів такої заборони ні в комітету, ні в уряду немає", - зазначила у коментарі ВВС Україна заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, колега Веніславського Мар'яна Безугла.

Автор фото, ГЕНШТАБ Підпис до фото, У ЗСУ служать і чоловіки, і жінки

Лікарі, з якими спілкувалась ВВС Україна, й які регулярно виїжджають за кордон, теж кажуть, що поки що жодних проблем з виїздом не було.

"Я медик, яка стоїть на обліку, нам заборони на виїзд зараз немає. Під час проходження чергового огляду у військкоматі нам вказали, що для запровадження такої заборони потрібне окреме рішення уряду", - розповіла ВВС Україна лікарка Олеся.

Тобто, згідно з заявами ДПСУ та постановою уряду, жінки-медики мають право виїжджати за кордон. Поки що уряд не ухвалить якісь зміни.

У 2021 році Міноборони затвердило перелік професій, які є спорідненими з військовими. Представниці цих сфер мають стати на військовий облік.