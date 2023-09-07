Ілон Маск зірвав українську атаку на Чорноморський флот РФ – CNN

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Торік американський бізнесмен Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку України на Чорноморський флот Росії.

Про це пише CNN із посиланням на нову біографію підприємця авторства Волтера Айзексона. Її уривки потрапили у розпорядження CNN, а сама книга вийде друком у видавництві Simon & Schuster 12 вересня.

"Коли начинені вибухівкою українські підводні дрони наблизилися до російського флоту, вони втратили зв'язок, і їх зрештою викинуло на берег", - пише Айзексон.

Як стверджує автор біографії Маска, бізнесмен наказав інженерам своєї компанії вимкнути зв'язок, оскільки побоювався, що росіяни можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом.

Такі думки з'явилися в Маска після спілкування з російським високопосадовцем. Однак який саме російський високопосадовець переконав Маска в реальності ядерної загрози, в матеріалі не вказано.

Українські чиновники, як стверджують, намагалися переконати мільярдера змінити рішення, але той стояв на своєму. "Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами", - заявив Маск автору книги.

Побоювання щодо "міні-Перл-Гарбора" у Криму, як висловився Маск, не справдилися. Але цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився керівник SpaceX і Tesla. Умисно чи ні, але він став впливовим посередником у війні Росії проти України, якого американські чиновники не могли ігнорувати, пише CNN.

Нова книга Айзексона, автора знаменитих біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, дає нове уявлення про Маска, та про те, як екзистенційний страх розпалити ширшу війну змусив його відкинути запити України на системи Starlink, які могли б використати для нападу на росіян.

Автор фото, Getty Images

Незадовго до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія порушила роботу систем зв'язку України, і Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX, які коштували мільйони доларів. Вони мали вирішальне значення для військових операцій ЗСУ. Але коли Україна почала застосовувати Starlink для атак по силах РФ, Маск почав сумніватися у своєму рішенні.

За словами Айзексона, відновити зв'язок для підводних дронів просив заступник прем'єр-міністра України Михайло Федоров.

Маск також обговорював це телефоном з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та послом Росії у США.

Сам бізнесмен і його представники поки що не коментували публікацію CNN. Телеканал підкреслює, що не має незалежних підтверджень версії, викладеної Айзексоном. Минулого року, однак, було чимало повідомлень про проблеми, яких зазнають українські військові зі зв'язком Starlink на лінії фронту.

Як наголошується в біографії Маска, мільярдер дійсно побоюється, що його дії можуть сприяти більшій ескалації, і ці побоювання багато в чому визначають його дії. За його словами, ударом по Криму Україна "зайшла б надто далеко", і їй загрожувала б "стратегічна поразка".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні інтернет Ілона Маска використовують в цивільних та військових цілях, зокрема, для роботи дронів та корегування артилерійського вогню

За словами Маска, SpaceX витратила десятки мільйонів доларів власних грошей на виправку супутникового обладнання в Україну. Компанія повідомила Пентагону, що більше не сплачуватиме рахунки за супутникове обладнання.

Однак пізніше Маск змінив свою позицію.

"Чорт з ним… попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безплатно фінансувати уряд України", - заявив він тоді.

Але, за словами Айзексона, SpaceX зрештою змогла укласти угоду з урядами США та Європи про оплату ще 100 тисяч нових супутникових тарілок для України на початку 2023 року.

В жовтні 2022 року мільярдер опублікував в твіттері свій мирний план припинення війни в Україні.

Він запропонував українцям відмовитись від Криму, забезпечити його водою, провести на окупованих росіянами територіях референдуми під контролем ООН, а також статус нейтральної держави для України.