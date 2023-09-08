Кривий Ріг. Росія вдарила по відділку поліції, один загиблий і майже пів сотні поранених

56 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС Підпис до фото, Наслідок удару по Кривому Розі

У Кривому Розі зранку у п'ятницю, 8 вересня, Росія вдарила по відділку поліції.

44 людей постраждало, повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Більшість - у стані середньої тяжкості. Трьох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані.

Автор фото, МВС

Є інформація про одного загиблого поліцейського. Обстріл стався о 6:20.

"19 людей перебувають у лікарні", - сказав мер міста Олександр Вілкул у телеграм у п'ятницю.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА Підпис до фото, НАслідки обстрілу 8 вересня

Ракета влучила до адмінбудівлі, в якій було кілька офісів - у тому числі офіс фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива", а також відділок поліції.

Серед постраждалих - багато поліцейських.

Автор фото, МВС

На місці прильоту - пожежа площею 200 квадратних метрів.

Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в прилеглих багатоповерхівках, пошкоджено три адмінбудівлі, потрощено автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Вдалося не допустити вибуху цистерн із метаном, розповіли у МВС.

Рятувальні роботи тривають.

Уночі 8 вересня Росія атакувала Одещину 20 дронами. 16 безпілотників знищили сили ППО.

У Сумах росіяни обстріляли житловий сектор - пошкоджено понад 20 будинків та 8 авто. Дві людини поранені.