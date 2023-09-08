Кривий Ріг. Росія вдарила по відділку поліції, один загиблий і майже пів сотні поранених
У Кривому Розі зранку у п'ятницю, 8 вересня, Росія вдарила по відділку поліції.
44 людей постраждало, повідомляють у Дніпропетровській ОВА.
Більшість - у стані середньої тяжкості. Трьох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані.
Є інформація про одного загиблого поліцейського. Обстріл стався о 6:20.
"19 людей перебувають у лікарні", - сказав мер міста Олександр Вілкул у телеграм у п'ятницю.
Ракета влучила до адмінбудівлі, в якій було кілька офісів - у тому числі офіс фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива", а також відділок поліції.
Серед постраждалих - багато поліцейських.
На місці прильоту - пожежа площею 200 квадратних метрів.
Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в прилеглих багатоповерхівках, пошкоджено три адмінбудівлі, потрощено автівки та іншу цивільну інфраструктуру.
Вдалося не допустити вибуху цистерн із метаном, розповіли у МВС.
Рятувальні роботи тривають.
Уночі 8 вересня Росія атакувала Одещину 20 дронами. 16 безпілотників знищили сили ППО.
У Сумах росіяни обстріляли житловий сектор - пошкоджено понад 20 будинків та 8 авто. Дві людини поранені.
Минулої ночі російські війська також обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Отримав поранення чоловік. Вночі обстріляли село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок.