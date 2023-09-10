Україна має 30-45 днів до закінчення контранаступу, потім стане важче - генерал Міллі

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Україна має трохи більше ніж 30 днів, перш ніж погода завадить її контрнаступу, каже високопоставлений військовий офіцер США.

Виступаючи в недільній програмі ВВС з Лаурою Кюнсберг, генерал Марк Міллі сказав, що в холодних умовах Україні буде набагато важче маневрувати.

Він визнав, що наступ іде повільніше, ніж очікувалося. Але додав: "Важкі бої досі тривають".

"Українці все ще продовжують послідовно рухатися вперед".

Генерал Міллі сказав, що надто рано казати про те, що наступ провалився, але додав, що Україна "дуже стабільно просувається через російські лінії фронту".

"Залишається ще деякий час, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тому поки що українці не закінчили. Бої ще не закінчилися, (ЗСУ - Ред.) поки що не закінчили бойову фазу того, що запланували".

Керівник ГУР Кирило Буданов на зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), вважає, що наступ проти росіян триватиме і під час холодної та вологої погоди наприкінці року, хоч визнає, що воювати стане важче.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості і багнюці воювати важче. Бойові дії будуть продовжуватися. Контрнаступ буде продовжуватися".

Контрнаступ ЗСУ почався на початку літа, але досі українські війська зуміли звільнити тільки невеликий обсяг своєї території на півдні країни.

Але українські генерали заявляють, що зуміли прорвати першу і найбільшу укріплену лінію оборони російської армії в Запорізькій області.

"Я від самого початку казав, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язаною з великою кількістю жертв. Саме так і відбувається", - підсумував Міллі.

У тому ж інтерв'ю адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії, сказав, що "Україна виграє, а Росія програє".

"Це тому, що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль", - сказав він.

"Цього не сталося і ніколи не станеться, ось чому Україна перемагає".

Він додав, що Україна прогресує у боротьбі за повернення своєї території, повернувши собі 50% захоплених Росією земель.

Прогрес України також зумовлений тим, що міжнародна спільнота "чинила економічний і дипломатичний тиск, і від цього страждає Росія", сказав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимир Путін і Кім Чен Ин під час зустрічі в Росії в 2019 році

Тим часом альянс Володимира Путіна з Північною Кореєю свідчить про те, що російський президент перебуває у "стані відчаю", сказав адмірал Радакін.

Він каже, що зв'язки між двома країнами показали, як небагато партнерів лишилося у Росії.

Повідомляється, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує відвідати Росію в кінці місяця, щоб зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів щодо зброї.

Вони планують обговорити, чи постачатиме Північна Корея Москві зброю для підтримки її війні в Україні.

І у Вашингтоні, і в Сеулі існує занепокоєння щодо того, що Північна Корея отримає в обмін на угоду про постачання зброї, яка може призвести до посилення військового співробітництва між двома країнами в Азії.

Цей альянс є "відображенням катастрофічної помилки, якої припустилася Росія, напавши на Україну", каже адмірал Радакін.

І це також відображає ситуацію всередині Росії, вважає він.

"Потрібно враховувати той факт, що (російська - Ред.) економіка перебуває під тиском, санкції досягають більшого ефекту. У неї немає низки міжнародних партнерів".

"Вона втратила пів мільйона людей, які втекли з країни. Ще принаймні мільйон теж хочуть покинути країну".