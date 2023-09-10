Як часто треба прати і змінювати рушник

Маніш Панді,

BBC Newsbeat

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ви можете думати, що ваші рушники чисті, але експерти кажуть, що мікроби на них невидимі, і вони накопичуються

Спекотна погода дає унікальний шанс випрати якомога більше речей, перш ніж вам знову доведеться включати опалення.

У дні пізньої спеки ви могли помітити, що білизна сушиться на вулиці довше, ніж зазвичай.

Але коли сонце гасне, і ви знову задаєтеся питанням, чи зможете натягнути свою улюблену футболку на вішак для одягу, є один момент, який багато людей упускають з виду.

Наші рушники.

Як часто ми маємо їх прати і змінювати?

Це ще та дискусія, і вона почалася після того, як ведучий Роман Кемп написав про це на початку цього року, а тепер нове опитування 2200 дорослих британців показує, що ніхто не впевнений, яка правильна відповідь.

Серед тих, кого опитали, 44% відповіли, що перуть свої рушники через три місяці чи більше.

Ось що про це думає доктор Саллі Блумфілд, експертка з домашньої гігієни та спеціалістка із запобігання інфекційним захворюванням.

"Я дещо шокована, тому що я би думала, що рушники покриються кіркою, стануть пітними і ними буде дуже незручно користуватися", - каже вона BBC Newsbeat.

Майже кожен п'ятий опитаний сказав, що вони перуть свої рушники раз на місяць, чверть сказала, що раз на тиждень, і кожен двадцятий пере рушника кожен день після прийняття ванни чи душу, згідно з даними компанії, чия діяльність пов'язана з душовими кабінками.

Чому ми взагалі маємо прати наші рушники?

Щоб перейти до питання, як часто треба міняти рушники, доктор Блумфілд говорить, що "розумним було би хоча б раз на тиждень".

"Хоч рушники і можуть виглядати чистими, з часом вони підхоплять мільйони бактерій і можуть становити серйозну небезпеку для тих, з ким ви живете".

Вона каже, що якщо ви не перете рушники регулярно, "кількість мікроорганізмів на рушнику збільшується", і коли доходить до прання, стає "дуже важко видалити їх усі".

Ось де все стає проблематичним.

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Коли ми витираємо різні частини нашого тіла, рушники підхоплюють мікроорганізми - ось як ті, що викликають мікоз стопи.

Більшість мікроорганізмів на нашій шкірі можуть бути неінфекційними, але якщо вони потраплять на порізи та ранки, це може "спричинити інфекції і це серйозно", каже доктор Блумфілд.

А що якщо ви живете одні?

Якщо ви живете з кимось, то маєте бути надзвичайно обачними.

"Іноді ми може бути носіями організмів, які може і не викликають у нас хвороби зараз, але якщо ми передаємо їх іншим людям, вони можуть захворіти", - каже доктор Блумфілд.

Вони можуть передатися іншим людям, якщо ви користуєтесь спільним рушником, чи якщо перете свої речі разом з речима інших людей.

"Існують переконливі докази того, що інфекції у такий спосіб можуть поширюватися"

Ви можете думати, що якщо живете самі, то ризик для інших і від інших зменшується.

І ви праві - але доктор Блумфілд радить і за таких обставин не користуватися рушником "довше, ніж два тижні".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти кажуть, що вам обов'язково потрібно регулярно прати рушник для спортзалу

Доктор Крістіна Псомадакіс, дерматологиня-консультантка Національної служби охорони здоров'я, говорить, що "заохочувала би людей перевіряти свої рушники і розклад їхнього прання"

"Якщо ви страждаєте від прищів на обличчі, тілі, або маєте запалення волосяних фолікулів, вам треба прати свій рушник часто".

Вона каже, що погана гігієна вдома, включаючи рушники, може бути фактором, що сприяє розвитку захворювань шкіри.

"Ви повинні звертати увагу на ці питання гігієни. Інакше це і далі буде для вас проблемою".

Рушник для обличчя і для спортзалу

Якщо ви любите тренуватися, швидше за все, у вас є рушник, щоб витерти піт. Якщо так, то важливо регулярно прати цей рушник, каже доктор Блумфілд.

"Ваше потовиділення посилюється, клітини шкіри вивільняють піт з поверхні тіла і більше бактерій потрапляють на рушник".

Вона каже, що якщо не прати цей рушник регулярно, він стане "сильніше забрудненим", його буде важче знезаразити під час прання.

І якщо ви цікавитесь, чи треба мати окремий рушник для обличчя і тіла, доктор Псомадакіс однозначно рекомендує - так, потрібно.

"Не забувайте, що коли ви використовуєте рушник для тіла, ви витираєте місця, де сонце не світить, де у вас можуть бути певні типи бактерій, які пов'язані з дефекацією".

"Ви можете мати на ньому мікроорганізми, які би ви не хотіли мати ніде навколо вашого обличчя", - каже вона.

Доктор Блумфілд визнає, що використання пральних машин викликає проблеми з довкіллям і витратами, але каже, що краще регулярно прати при низькій температурі, ніж час від часу при високій.