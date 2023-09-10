"Щонайменше 10 членів моєї родини загинули". Марокко у відчаї намагається знайти живих людей під завалами

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловік на фоні руїн у віддаленому гірському селі несе дитину

У Марокко зростає кількість жертв землетрусу поблизу Марракеша. У суботу було відомо про сотні загиблих, а в неділю офіційно повідомляють вже про понад 2 тисячі.

Епіцентр землетрусу, магнітудою в 7,2, припав на віддалений гірський район на південному заході від Марракеша, де, як повідомляється, зруйновані цілі села.

Кореспондент BBC Нік Біке дістався одного села, де знайшов літню жінку, яка плакала після того, як в одному місці було знайдено 18 тіл.

Рятувальникам важко дістатися до віддалених районів, багато гірських доріг пошкоджено або зруйновано.

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"Ми працюємо кожну хвилину, відколи це сталося, безперервно", - сказав кореспонденту ВВС місцевий житель Мухаммед. - Тут працює лише близько 10 людей, і ми намагаємося знайти людей у будівлях. Це відчай".

Деяка надія з'явилася у Мухаммеда через кілька хвилин, розповідає кореспондент ВВС, коли прибули члени організації Червоного Півмісяця. "Але це катастрофа, яка потребує значно більшої та скоординованої відповіді", - пише Біке."У нас тут нічого немає, - сказав йому Мохамед. - І нам потрібно все. Їжа, ліки, притулок".

Наближалася ніч, коли в Марокко стався землетрус, люди засинали в своїх ліжках. Стихія розбудила їх та змусила у паінці покидати домівки.

Після першої хвилі через 20 хвилин відбувся новий землетрус магнітудою 4,9.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато людей змушені були провести ніч на вулиці

Хоча найбільший удар землетрусу припав на Атлаські гори, відомо, що багато людей також загинули в сусідньому Марракеші, популярному серед туристів історичному місті.

"Я бачив, як рухаються будівлі", - сказав AFP 33-річний Абдельхак Ель Амрані з Марракеша.

Коли чоловік вийшов на вулицю, то побачив там багато людей. "Діти плакали, а батьки були збентежені".

"Я думав, моє ліжко вилетить геть", - каже Майкл Бізет, француз, який володіє нерухомістю в старому місті Марракеша.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зруйнований будинок у Марокко

"Це був повний хаос, реальна катастрофа, божевілля".

Британський журналіст Мартін Джей, який живе в Марокко, розповідає, що його розбудили крики. Це кричала його дружина, розповів він BBC Radio 4 Today.

"А я просто відкрив очі та все ніяк не міг зрозуміти, що відбувається. Я не міг цілком оцінити ситуацію, я не міг собі уявити, що опинився в центрі землетрусу".

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"Все вібрувало, все - ліжко, підлога, чотири стіни".

За його словами, людям сказали не покидати їхніх домівок.

"Такий дивний вечір був майже в кожному місті Марокко: більшість людей сиділи на землі біля своїх будинків чи багатоквартирних будівель, вони боялися другого землетрусу, який, за їхніми прогнозами, мав статися через дві години. Слава Богу, цього не сталося".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місцеві жителі несуть постраждалого чоловіка

Мешканець Марракеша Фейсал Бадур був за кермом, коли стався землетрус о 23:11 за місцевим часом.

"Я зупинився і зрозумів, яка це катастрофа, - сказав він AFP. - Крики і плач були нестерпні".

Міна Метіуї каже, що в Марракеші стояв такий шум, наче летить "винищувач" - ставало все голосніше та голосніше.

"Наступне, що я побачила, це як моя кімната рухається, картини, рами почали падати зі стіни", - сказала вона BBC News. - "Тоді я зрозуміла, що ми переживаємо якийсь землетрус".

"Це зайняло секунду, але відчувалося як хвилини".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рятувальникам вдалося знайти вцілілого ослика, який застряг у руїнах

Монтасір Ітрі, який живе в гірському селі Асні, неподалік від епіцентру, сказав Reuters: "Наші сусіди під завалами, і люди наполегливо працюють, щоб врятувати їх, використовуючи наявні в селі засоби".

Хоуда Аутассаф прогулювався по площі Джема-ель-Фна в Марракеші, коли відчув, що земля починає тремтіти.

"Це було справді приголомшливе відчуття", - сказав він AFP. "Ми живі та неушкоджені, але я все ще в шоці".

"Щонайменше 10 членів моєї родини загинули... Мені важко в це повірити, я був з ними не більше двох днів тому".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До рятувальної операції долучили військових. Вони евакуюють поранених і виносять з-під руїн загиблих