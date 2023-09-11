Як зброя від КНДР дозволить Путіну змінити хід війни в Україні

1 година тому

Автор фото, Reuters

Північнокорейська зброя могла б допомогти Росії у бойових діях в Україні, але, ймовірно, вона недостатньо сучасна, щоб змінити хід війни, пише Bloomberg.

Разом з іншими ЗМІ, агентство повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин перетне кордон Росією цього тижня, здійснивши свою першу за чотири роки поїздку за межі країни для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними південнокорейського агентства Yonhap, яке посилається на анонімного чиновника, бронепоїзд Кім Чен Ина, схоже, вже перебуває на шляху до Росії.

США раніше заявляли, що майбутня зустріч буде присвячена поставкам боєприпасів до Москви. Північна Корея має значні запаси артилерійських снарядів та некерованих ракет, які можна використати з військовою технікою радянських часів для невибіркових атак на Україну, пише Bloomberg. Пхеньян відкидає звинувачення США у наданні військової допомоги Росії. Цієї ж версії дотримується російська влада.

"Постачання боєприпасів з Північної Кореї навряд чи матиме вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшить Росії продовження війни на виснаження", - вважає Теренс Реріг, професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США.

За його словами, важливою частиною стратегії Путіна стала спроба виграти час у затяжному конфлікті з розрахунку на те, що західна підтримка вичерпається.

"Збільшення кількості боєприпасів дозволить Путіну дотримуватись цієї стратегії", - сказав він.

Рішення Росії звернутися до Північної Кореї за зброєю є ознакою мінливої динаміки у відносинах між країнами з моменту заснування Північної Кореї в 1948 році за підтримки Радянського Союзу.

Північна Корея отримала підтримку від Пекіна та Москви під час Корейської війни 1950-53 років і протягом десятиліть сильно залежала від радянської допомоги.

Нині ж боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, давши її промисловості шанс наздогнати попит, констатує агентство.

"Додавання Північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допоможе заповнити прогалини в боєприпасах та інших системах озброєнь", - вважає Девід Шмерлер, старший науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна.