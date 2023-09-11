Зеленський про контрнаступ: після стількох смертей щасливого кінця не буде

25 хвилин(и) тому

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Коментуючи просування наступу ЗСУ на півдні та сході, Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN заявив, що для України не буде "щасливого кінця", тому що "вона втратила багато людей".

"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати", - сказав Зеленський.

Прискорення контрнаступу залежить від багатьох факторів, сказав президент.

Він пояснив, що після чотирьох місяців важких боїв деяке озброєння, обіцяне Заходом, усе ще в дорозі, в процесі надходження.

"Дещо й досі в дорозі. У цю мить, коли ми сидимо тут і розмовляємо, поки контрнаступ іде, як багато хто каже, надто повільно, дещо й досі в дорозі", - сказав Зеленський.

Росії дали багато часу підготуватися, замінувати великі території і вибудувати три лінії оборони, пояснив він.

Крім того, каже Зеленський, Україна все ще не контролює небо - у неї немає західних винищувачів, а також далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS.

Передачу понад 60-ти винищувачів F16 схвалили цього літа, але вони почнуть прибувати в Україну не раніше Нового року після навчання пілотів.

Також американське видання ABC News 9 вересня написало, що влада США схиляється до надання Україні ракет ATACMS.

"Я маю надію і я говоритиму з президентом Байденом, - сказав Зеленський про ATACMS. - Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни", - сказав Зеленський.

Одного разу, на його думку, Байден вже змінив хід війни, схваливши рішення про доставку реактивних артилерійських систем HIMARS.

"Cтосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени".

Зеленський каже, що для України дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, і саме тому ATACMS дуже потрібні.

Ракети ATACMS для пускових установок HIMARS можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Зараз HIMARS можуть бити на відстань 80 км.

Чи можливі переговори з Росією

Коментуючи заклики лідерів різних держав до миру і компромісу з Москвою, Зеленський сказав, що Росія сама не готова іти на компроміс.

Він навів приклад інших країн, які постраждали від агресії російських військових: "Ви бачили якийсь компроміс з боку Путіна по інших питаннях? З Грузією? З Молдовою?"

Відповідаючи на запитання, став Володимир Путін слабшим чи сильнішим під час війни з Україною, Зеленський сказав, що зараз російський президент показує своє справжнє обличчя.

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Він пригадав загибель засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, яка сталася через два місяці після його спроби походу на Москву.

За словами Зеленського, Путін "вбив його", попри обіцянки і гарантії безпеки.