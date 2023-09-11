Альпініст упав з висоти 600 метрів. Як йому вдалось вижити

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таранакі має репутацію однієї з найбільш смертоносних гір у Новій Зеландії

Альпініст у Новій Зеландії дивом вижив після падіння зі схилу гори з висоти 600 метрів - він отримав лише незначні травми.

Поліція повідомила, що чоловік впав з гори Таранакі на Північному острові. Його врятувала весняна погода, внаслідок якої лід почав танути і чоловік впав ніби в м'який сніг.

У поліції заявили, що альпіністові "надзвичайно пощастило залишитися живим".

Відстань, яку він пролетів, дорівнює висоті вежі Абрадж аль-Бейт у Мецці у Саудівській Аравії - однієї з найвищих будівель у світі. Або це висота шести монументів "Батьківщина-мати" у Києві.

Альпініст у складі групи піднімався на гору Таранакі й упав з вершини близько полудня за місцевим часом у суботу 9 вересня.

"Побачивши, як їхній товариш-альпініст падає з гори та зникає з поля зору, інший член групи спустився вниз, щоб спробувати його знайти", - повідомили в поліції.

Член служби порятунку Таранакі також того дня підіймався на гору і допоміг знайти чоловіка, який упав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відстань, яку пролетів альпініст, майже вдвічі перевищує висоту будівлі Шард у Лондоні

Гора Таранакі має репутацію однієї з найбільш смертоносних гір у Новій Зеландії, згідно з даними місцевої Ради з безпеки гір.

У 2021 році двоє альпіністів впали з того самого місця, з якого на вихідних зірвався альпініст, і загинули.

Таранакі - це сплячий вулкан, розташований у відносній ізоляції на західному узбережжі Північного острова Нової Зеландії.

"Її відокремленість від інших гір, близькість до берегової лінії та географічне положення призводять до найшвидших змін і несприятливих погодних умов у Новій Зеландії", - йдеться у заяві Ради з безпеки гір.

"Погода в поєднанні зі складним і нерівним рельєфом створює абсолютно унікальне середовище. Одна помилка може бути катастрофічною", - додають в організації.

Упасти з такої - і навіть меншої - висоти і залишитися живим - це велика рідкість.

2011 року Адам Поттер впав з висоти 300 метрів з гори в Шотландії. Хоча він отримав травми, але залишився живим.