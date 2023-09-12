У США починають розслідування щодо імпічменту Байдена: що це означає

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спікер Маккарті заявив про "культуру корупції"

Палата представників Конгресу США почне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, заявив її спікер-республіканець Кевін Маккарті.

Він сказав, що розслідування зосередять на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо Байдена.

Республіканці ведуть розслідування щодо президента відтоді, як вони перебрали контроль у Палаті представників у січні.

Під час слухань не виявили конкретних доказів неправомірної поведінки Байдена.

Однак вони пролили більше світла на ділові стосунки сина президента Гантера Байдена, які, на думку республіканців, є сумнівними, а також на обізнаність Байдена про діяльність свого сина.

У короткій заяві в Капітолії США Маккарті сказав, що є "серйозні та достовірні" звинувачення щодо президента.

"У сукупності ці звинувачення змальовують картину культури корупції, що склалася", - зазначив він.

Білий дім швидко засудив рішення Маккарті.

"Республіканці Палати представників проводили розслідування щодо президента протягом дев'яти місяців, і вони не знайшли жодних доказів протиправних дій", - написав речник Білого дому Ян Семс у соцмережах.

"Політичні крайнощі у своєму найгіршому прояві", - додав він.

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Зараз Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням щодо можливих податкових злочинів, пов'язаних з його іноземними бізнес-інтересами.

Маккарті також стверджував, що представники адміністрації Байдена, які розслідують звинувачення у неналежній поведінці, мають особливе ставлення до родини президента.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування про імпічмент у Палаті представників.

Якщо його схвалить проста більшість, може відбутися судовий процес у Сенаті США.

Це офіційне розслідування надасть слідчим Конгресу більші юридичні повноваження для проведення розслідування щодо президента.

На Маккарті, який очолює республіканців у Палаті представників, протягом багатьох тижнів тиснули праві члени партії, які вимагали почати розслідування щодо імпічменту.

За повідомленнями, конгресмен Метт Гетц з Флориди, близький соратник колишнього президента Дональда Трампа, планував у вівторок наполягати на необхідності голосування щодо усунення Маккарті, якщо той не розпочне розслідування щодо імпічменту.

Наразі Маккарті намагається провести через Палату представників низку законопроєктів щодо бюджетних витрат, які мають бути схвалені Конгресом до кінця вересня, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду США.

Однак республіканська більшість у Палаті надзвичайно хитка, а це означає, що він може дозволити собі втратити лише кілька голосів перед лицем об'єднаного опору демократів.

Рішення Маккарті щодо підтримки імпічменту можна розглядати як спробу заслужити прихильність правих республіканців у Палаті представників напередодні майбутніх битв за бюджет.

Однак така стратегія пов'язана з ризиками. Центристи-республіканці в конкурентних округах висловили занепокоєння агресивним поштовхом до імпічменту, стурбовані тим, що це відштовхне незалежних і поміркованих виборців, які привели їх до перемоги - і передали більшість у Палаті представників їхній партії.

Демократи вже зазначають, що Маккарті різко критикував лідерку демократів Ненсі Пелосі в 2019 році, коли вона оголосила розслідування щодо імпічменту Трампа без проведення офіційного голосування.

Зараз Маккарті лише сказав, що на цьому етапі схвалює розслідування щодо імпічменту, однак надалі зростатиме тиск щодо проведення офіційного голосування в Палаті, щоб встановити правила проведення слухань щодо імпічменту.

Таке голосування змусить центристів публічно висловити свою позицію і дасть підґрунтя для нападок демократів під час загальних виборів у листопаді 2024 року.

Однак для Маккарті це навіть більш нагальна проблема. Зараз він намагається утримати непокірних консервативних членів Конгресу від відкритого повстання - і голосування щодо його усунення з посади лідера.