Ракетна атака на судноремонтний завод у Севастополі: чому російська ППО не впоралася?

1 година тому

Автор фото, Reuters

Внаслідок українського удару крилатими ракетами по анексованому Севастополю цієї ночі були пошкоджені два кораблі, стверджують у міноборони Росії. Там також заявили, що одночасно три морські дрони атакували кораблі Чорноморського флоту, але були знищені.

На відео, які публікували користувачі соцмереж та інформаційні телеграм-канали, було видно та чути три вибухи в районі судноремонтного заводу.

Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують та ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

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Удар ракетами по судноремонтному заводу в Севастополі став найбільшою такою атакою на це місто від початку війни. Російське міністерство оборони заявило, що всього випустили 10 ракет, сім з яких збили.

Військові об'єкти в Севастополі - один із районів, що найбільше охороняють в анексованому Криму, і цей удар був непростою операцією для ЗСУ. Судячи з результатів, включно із заявленими збитими ракетами, Україні вдалося "перевантажити" російську протиповітряну оборону масованим ракетним пуском, і вона просто не впоралася з такою кількістю цілей.

Про результати такого удару поки що судити складно, але на фотографіях видно, що пожежа на заводі була досить сильною і тривалою.

Пожежі на корабельнях часто посилює те, що кораблі чи судна перебувають у доках на ремонті без екіпажу, який у бойовій обстановці готовий до боротьби за виживання. На борту перебувають працівники заводу. Існують правила та посібники з проведення судноремонтних робіт, але наскільки суворо їх дотримуються, невідомо. На борту також можуть перебувати різні горючі матеріали, фарба, розчинники та багато іншого.

За даними на ранок середи, інформації про стан двох кораблів, які перебували в доку, немає. Немає й точних відомостей про те, які кораблі там були.

Судячи з інформації з відкритих джерел, там могли бути великий десантний корабель та підводний човен. Про це повідомили українським ЗМІ представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов. Підтвердженої інформації про їхній тип поки що немає.

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук в офіційному телеграм-каналі написав, що удар завдала авіація. При цьому він використовував слово "штормить", що може вказувати на те, що були використані ракети Storm Shadow або SCALP. Українські військові запускають їх з літаків Су-24 різних модифікацій, модернізованих для застосування такої зброї.