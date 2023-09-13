Падіння дронів у Румунії: там вже вмикають тривоги і будують укриття

1 година тому

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У Румунії у ніч проти середи мешканці районів біля кордону з Україною отримали через місцеву систему Ro-alert сигнал тривоги - "у зв'язку з можливим падінням предметів" з неба, повідомили румунські ЗМІ.

Напередодні влада країни, яка є членом НАТО, також оголосила про будівництво укриттів для цивільних на прикордонні.

"Є ймовірність падіння предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся у підвалі або укритті цивільного захисту", - йшлося в екстреному повідомленні, яке жителі восьми громад у повіті Тулча отримали на мобільні близько першої години ночі.

Згодом міноборони Румунії заявило, що близько 11:30 в районі села Вікторія в комуні Нуферу в повіті Тулча ВПС країни знайшли уламки безпілотника, які розлетілися на кілька десятків метрів.

Це щонайменше третій випадок падіння ймовірного російського безпілотника на території країни за останні десять днів.

У зв'язку з цим влада країни оголосила про початок будівництва бомбосховищ біля українського кордону, повідомляє AFP.

Близько 50 румунських солдатів почали монтаж двох укриттів, йдеться в заяві міністерства оборони.

Там додають, що бетонні сховки призначені для "захисту жителів" міста Плауру, біля якого знайшли уламки попереднього дрона.

На цей крок пішли після рішення комітету з надзвичайних ситуацій Румунії вжити "заходів захисту національної території в безпосередній близькості від зони конфлікту в Україні".

Падіння дронів

Румунські військові в суботу знайшли фрагменти безпілотника, "подібного до тих, які використовує російська армія", в районі Плауру.

Того ж дня інцидент обговорили президент Румунії Клаус Йоганніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Йоганніс сказав, що уламки вказують на те, що "відбулося абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії".

Столтенберг заявив, що "немає ознак навмисного удару по НАТО". Але додав, що все це дестабілізує ситуацію.

Згодом заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане також наголосив, що "немає ризику" того, що Румунія, яка є членом Альянсу, буде втягнута так у війну.

"Найважливіше - знову підтвердити той факт, що немає жодних ознак навмисних дій (з боку Росії) щодо завдання удару по румунській території, а отже, і по території НАТО", - сказав Джоане у понеділок, передає AP.

У ніч проти 4 вересня "Шахеди", запущені росіянами по Україні, впали та здетонували на території південного сусіда. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

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Спочатку заперечували, потім визнали

Румунська влада спочатку заперечувала ці повідомлення.

"Структури Міноборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв'язку з атакою російських безпілотників проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї і минулої ночі, і в суботу та неділю. У жодному з епізодів використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії", - йшлося у заяві міноборони Румунії.

Згодом голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази того, що російські безпілотники завдали удару по території Румунії під час нічної атаки на українську портову інфраструктуру на річці Дунай.

Попри заяви МЗС України, наступного дня президент Румунії Йоганніс продовжував заперечувати інцидент. Зокрема він заявляв, що "жоден предмет, жоден безпілотник, жодна частина пристрою не приземлялася в Румунії".

Однак вже за два дні заяви румунської влади змінилися.

"Ми обстежили велику територію, зокрема й ту, про яку велися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території знайдені фрагменти, які можуть бути від дрона", - заявив міністр оборони Румунії 6 вересня.