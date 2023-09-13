Атака "Шахедів" на Одещину, у Севастополі палає морський завод

1 година тому

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Пожежа у Севастополі після ракетного удару

У ніч проти 13 вересня з'явилися повідомлення про потужні вибухи в Севастополі, сталася пожежа на судноремонтному заводі. Водночас лунали вибухи і на Одещині.

Запущені російською армією "Шахеди" кількома хвилями атакували дунайські порти України, зокрема, Рені.

Повітряні сили повідомили про збиття 32 дронів із 44, випущених російськими військами.

"На жаль, є влучання. Зафіксовано пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури", - повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Військові додали, що понівечено нежитлові будівлі, також є займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Пожежу оперативно ліквідували.

Поранено, як стверджують військові, семеро цивільних водіїв.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про шість постраждалих. Троє з них - у важкому стані, ще у трьох - середній стан важкості.

Дунайські порти України вже неодноразово зазнавали ударів дронами та ракетами, які Росія завдає по українських портах з середини липня відтоді, як вона розірвала "зернову угоду" про безпечний експорт української сільгосппродукції морем.

Пожежа в Севастополі

Тим часом вибухи пролунали й в окупованому Севастополі. За свідченнями місцевих, гучно було в центрі міста.

Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що удару зазнав суднобудівний завод "Севморзавод". Він додав, що внаслідок атаки постраждали 24 людини — четверо перебувають у стані середньої тяжкості.

Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують та ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

На кількох відео, опублікованих користувачами соцмереж із Севастополя, видно, що на території заводу сталося щонайменше три потужні вибухи. В мережі також публікують фото, де у районі місця влучання сильна пожежа та клубки диму.

Автор фото, Mikhail Razvozhayev Підпис до фото, Фото з телеграм-каналу Михайла Развожаєва

У Міноборони Росії заявили, що удару по Севастополі завдали крилатими ракетами, а також морськими дронами. В результаті пошкоджено два кораблі.

"ЗСУ вночі завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту", — цитує заяву відомства РИА Новости.

Міноборони стверджує, що російська ППО збила сім з десяти ракет, а патрульний корабель знищив усі три морські дрони. Три ракети, як каже міністерство, пошкодили два кораблі, що стояли на ремонті.