iPhone 15. У ньому є одна революційна деталь

Деніел Томас

Кореспондент з питань бізнесу

1 година тому

Автор фото, Apple Підпис до фото, iPhone 15 отримав більш яскравий екран і покращену систему камер

Компанія Apple представила iPhone нового покоління. iPhone 15 може похвалитися новими процесорами, оновленими камерами, USB-C портом та іншими нововведеннями.

Одна з найважливіших змін - відмова від легендарного "еплівського" адаптера для зарядки Lightning на універсальний USB-C.

Цей крок був частково спричинений законодавством ЄС, яке вимагає стандартизації роз'ємів - щоб продавати свої смартфони в Європі, виробники мобільної техніки повинні перейти на єдиний адаптер зарядних пристроїв.

iPhone 15, що надійде у продаж наступного тижня, стане першим з 2012 року, оснащеним альтернативним портом для зарядки.

Компанія заявила, що кабель USB-C, який вже працює з багатьма ноутбуками Apple й iPad, також працюватиме з новими версіями навушників AirPods Pro та дротовими навушниками EarPods.

Крім того, Apple представила перше велике оновлення свого преміального розумного годинника.

Нові Apple Watch Ultra 2 орієнтовані на професійних спортсменів і тих, хто шукає найновіші функції відстеження фізичної активності.

Ultra 2 стануть одними з перших моделей з новим чипом S9 від Apple. Він забезпечує покращені функції Siri та підтримку нового жесту "Double tap". Це - жест подвійного торкання вказівного і великого пальця в повітрі, який дозволяє відповідати на дзвінки, відкладати будильник і виконувати інші завдання

Підпис до фото, Деякі пристрої Apple, такі як iPad Pro і ноутбуки Mac, використовують адаптер USB-C (ліворуч), а iPhone - фірмовий Lightning (праворуч)

Під час презентації Apple повідомила, що після виходу iPhone 15 припинить виробництво шкіряних чохлів та інших аксесуарів. Компанія планує боротися зі змінами клімату і стати вуглецево-нейтральною до 2030 року.

Керівник Apple Тім Кук заявив, що нова лінійка iPhone 15 містить "найкращі та найфункціональніші iPhone, які ми коли-небудь створювали".

iPhone 15 і 15 Plus отримали більш яскраві екрани та покращену систему камер, а висококласні iPhone 15 Pro та Pro Max тепер оснащені титановою рамкою, покликаною підвищити їхню міцність.

Pro та Max також мають "кнопку дії" замість вимикача звуку, яку можна налаштувати для виконання різних функцій.

Однак деякі експерти запитують, чи будуть споживачі готові платити високу ціну за пристрої, які не дуже відрізняються від своїх попередників.

Скільки коштує новий iPhone?

Ціна на iPhone 15 коливається від 773 до 906 доларів США залежно від характеристик.

"Переконати користувачів розщедритись на новинки буде непросто під час кризи", - вважає Паоло Пескаторе, аналітик і засновник PP Foresight. "Дехто вважатиме нові функції додатковими, [хоча] разом вони покращують зручність користування, яку дуже цінують прихильники Apple".

Інший аналітик вважає, що відсутність "захопливих" оновлень від Apple цього року декого розчарує.

"І це не дивно, враховуючи зрілість iPhone і Watch", - сказав Бен Вуд з CCS Insight.

"Це демонструє те, якими досконалими є пристрої iPhone і Watch та наскільки складно щороку надавати дійсно революційні оновлення".

Минулого тижня акції Apple трохи впали в ціні через плани Китаю заборонити використання iPhone у держкомпаніях, де працюють мільйони людей.

Випуск Huawei нової серії смартфонів у Китаї посилив занепокоєння інвесторів.

У другому кварталі 2023 року світовий ринок смартфонів впав з 294,5 млн телефонів до 268 млн.