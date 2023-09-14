Удар по Євпаторії в Криму. Що саме знищили і чим атакували українці

56 хвилин(и) тому

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Атаку по військових об'єктах біля Євпаторії в окупованому Криму здійснили силами СБУ та ВМС України, повідомив ВВС Україна співрозмовник у Службі безпеки.

"Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України (військово-морські сили) провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд дол. США", - повідомило джерело.

Євпаторія розташована на заході півострова.

Співрозмовник в СБУ наполягає, що по цілі "ефективно відпрацювали" безпілотники та крилаті ракети "Нептун".

Нещодавно українські військові прозвітували, що адаптували протикорабельний комплекс "Нептун" - тепер ці крилаті ракети можуть досягати наземних цілей на відстані до 700 кілометрів.

Як розповів співрозмовник, спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф".

ВВС Україна не може оперативно перевірити заяви сторін під час війни.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Комплекс С-400

Що каже Росія

Міністерство оборони Росії вранці в четвер після серії вибухів у районі Євпаторії в Криму оголосило, що над Кримом збили 11 безпілотників-камікадзе.

Протягом останніх годин жителі Євпаторії та околиць повідомляли в соцмережах про звуки прольоту дронів, вибухи та заграву. Вони публікували відео зі стовпом диму від щонайменше одного потужного вибуху.

Українське видання Суспiльне повідомляє, посилаючись на місцевих жителів, що цей вибух стався біля населеного пункту Затишне на території військової частини — попередньо це підрозділ радіолокаційного полку.

Автор фото, Телеграм

Телеграм-канали також публікували відео та фото великого стовпа диму від вибуху в районі Євпаторії у захопленому Росією Криму.

Український телеграм-канал "Кримський вітер", який отримує повідомлення від користувачів із Криму, пише, що це найпотужніший із вибухів, які чули місцеві жителі. Він прогримів о 5:40 за місцевим часом.

Підписники каналу пишуть, що вибух стався десь на захід від Євпаторії.

Кримський телеграм-канал "ПП Севастополь" повідомляє про чотири великі вибухи. Чи йдеться про ті ж вибухи, про які вже писали місцеві жителі, чи це нові вибухи, не ясно.

У районі Євпаторії розташовані кілька російських військових частин. Недалеко від міста розташований і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.