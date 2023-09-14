Андріївка біля Бахмута. Що там відбувається і чому це важливо для оточення Бахмута
Сили оборони України після багатомісячних боїв звільнили ключове село Андріївка південніше Бахмута, спочатку помилково заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка є одним із головних спікерів української влади щодо перебігу війни. Але згодом вона відкликала свою заяву.
"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки і Кліщіївки. І в нас там гарні новини - Андріївка - наша", - повідомила Маляр.
Через деякий час вона змінила свою заяву на таку: "Андріївка - ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших".
При цьому пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади вказує, що такі заяви Міноборони передчасні.
"Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - заявила бригада, яка воює на цьому напрямку.
У розмові з ВВС Україна співрозмовник у Генштабі ЗСУ порадив слухати саме їх, а не заяви заступниці міністра оборони. Інформацію про звільнення Андріївки він не підтвердив.
Зараз втрату Андріївки визнають тільки деякі російські воєнкори та військові.
"Кліщіївка і Андріївка - все. А це прапор Бахмута", - вказує телеграм-канал Тринадцятий. Про це пишуть й інші ресурси росіян.
Важливість Андріївки
Село Андріївка є одним з ключових населених пунктів південніше Бахмута для перерізання логістики росіян (сполучення з Горлівкою) та оточення міста.
Важкі бої за село тривають багато місяців і ще в липні ЗСУ повідомляли про те, що є близькими до його звільнення.
25 липня речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий вказував, що можливе звільнення цього населеного пункту покращить тактичне положення українських сил і дозволить оточити чи витіснити росіян з Бахмута.
"Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дозволяють завершити операцію з оточення Бахмута або витіснення ворога", - запевняв Череватий.
Тоді деякі ЗМІ з посиланням на нього заявляли про звільнення Андріївки, проте це виявилось не так.
Ще у липні 2023 року командувач східним угрупованням сил Олександр Сирський вказував, що стратегічна мета ЗСУ на цьому напрямку - оточити Бахмут. За його словами, це завдання для українських військ посильне.
За його словами, взяття Бахмута має стратегічне значення.
"В першу чергу, Бахмут - це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи", - наполягав Сирський.
Він вважає, що росіяни перебувають у місті в напівоточенні.
"Цим просто не можна не скористатися", - казав Сирський.
І для цього оточення ключовими селами є Андріївка, Курдюмівка і Кліщіївка.
Аналіз кореспондента ВВС Україна Олега Черниша:
Ще 20 травня російська влада заявила про "повне звільнення" Бахмуту. Однак українське військове командування поширило власну заяву. Командувач Східного угруповання військ, генерал Олександр Сирський спрогнозував, що росіяни тут "потраплять в пастку".
Річ у тому, що в середині травня ЗСУ почали активний рух на флангах Бахмуту - з метою взяти російський гарнізон в оперативне оточення. Найважливіша ділянка тут пролягає поряд із селами Кліщіївка, Андріївка і Курдюмівка. Вони лежать поряд з залізницею і автодорогою (Т0513), що поєднує Бахмут з окупованою Горлівкою.
Це важлива логістична артерія для російських військ. Її перерізання поставить армію РФ у вкрай складне становище в Бахмуті і сусідньому Соледарі. Власне, відносно безпечною в такому випадку залишитися лише одна траса - на містечко Попасна. Але якщо після звільнення Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки українські сили продовжать рух на схід, то цілком вірогідно візьмуть її під вогневий контроль.
Тоді росіяни змушені будуть терміново виводити свої війська з Бахмуту, щоб не потрапити в повне оточення.
Власне, саме біля Андріївки бійцям ЗСУ і вдалося в середині липня прорвати оборонні порядки противника і перетнути канал Сіверський Донець-Донбас. Так вони створили плацдарм на його східному березі, а потім українці почали поступово витісняти російські сили з території між Кліщіївкою і Андріївкою.
Війська РФ намагалися контратакувати, але всі спроби зазнали невдачі.
Сирський про наступ: “Бахмут перебуває у напівоточенні - цим не можна не скористатися”
ВВС поспілкувалась з одним із головним командувачів української армії, який зараз відповідає за східний фронт на Донбасі.