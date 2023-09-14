iPhone 12 - небезпечний? Чому Франція призупиняє його продажі

44 хвилин(и) тому

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Франція наказала компанії Apple припинити продажі iPhone 12 у країні через надмірне електромагнітне випромінювання.

Національне агентство з частот Франції (Agence nationale des frequences - ANFR) також попросило технологічного гіганта виправити цей недолік у наявних телефонах.

ANFR повідомила Apple: якщо компанія не зможе вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, їй доведеться відкликати всі iPhone 12, продані в країні.

Всесвітня організація охорони здоров'я раніше намагалася розвіяти побоювання щодо випромінювання мобільних.

На сайті ВООЗ вказано, що немає доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня шкідливий для людини.

iPhone 12 вийшов у вересні 2020 року і досі продається у всьому світі.

Apple заявила ВВС, що не погоджується з висновками ANFR. У компанії повідомили, що надали регулятору результати лабораторних досліджень, проведених як компанією, так і незалежними експертами, які свідчать про відповідність пристрою нормам.

Компанія наголошує, що iPhone 12 визнали таким, що відповідає всім стандартам щодо рівня випромінювання у світі.

Однак французький регулятор вимагає перевірити рівень поглинання пристроїв в двох режимах використання: в тісному контакті з тілом людини і коли телефон трохи далі, наприклад, у сумці.

Показник SAR (рівень випромінювання мобільних) для першого режиму перевищує встановлений ліміт - чотири Вт на кілограм. На думку ANFR, якщо iPhone 12 тримають в руці або в кишені штанів, SAR становить 5,74 Вт на кілограм, що перевищує дозволену межу.

Водночас для другого режиму інтенсивність випромінювання не перевищує граничний показник.

"Очікують, що Apple ще відповість на це рішення протягом двох тижнів, - сказав міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро. — Якщо вони цього не зроблять, я готовий наказати відкликати всі iPhone 12, які перебувають в обігу. Правила однакові для всіх, і цифрові гіганти - не виключення".

Франція поділиться своїми висновками з іншими регуляторами ЄС, що, за словами Барро, може призвести до "ефекту снігового кому".

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Новина з Франції з'явилася у вівторок - одночасно з презентацією iPhone 15.

Це перший телефон компанії, який заряджається за допомогою стандартного в Європі кабелю USB-C.

Крім цього, нововведення є новий матеріал корпусу для дорогих моделей (їх тепер робитимуть з титану). Але новий iPhone особливо не здивував.

У ньому знову трохи покращили камеру і використали новий, трохи яскравіший екран, прибрали перемикач "тихого режиму", а замість кнопок гучності тепер є Action button, яку можна налаштувати на виконання різних функцій.

Ціни на нове покоління телефонів не змінилися порівняно з попередніми моделями. Однак деякі експерти сумніваються, що покупці будуть готові платити сотні доларів за ці пристрої з огляду на те, що вони не надто відрізняються від своїх попередників.

"Переконати користувачів розщедритись на новинки буде непросто під час кризи", - вважає Паоло Пескаторе, аналітик і засновник PP Foresight. "Дехто вважатиме нові функції лише додатковими, [хоча] разом вони покращують зручність користування, яку цінують прихильники Apple".

У другому кварталі 2023 року світовий ринок смартфонів впав з 294,5 млн телефонів до 268 млн.