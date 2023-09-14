"За сідниці обов'язково хапати?" На журналістку напали в ефірі наживо

Натан Вільямс

BBC News

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Cuatro Підпис до фото, Іса Баладо веде репортаж з Мадриду

Іспанська поліція заарештувала чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над журналісткою під час ефіру наживо.

Іса Баладо вела репортаж у Мадриді, коли до неї підійшов чоловік і, схопивши її за сідниці, запитав, на якому каналі вона працює. Все це сталося під час трансляції на ТБ.

Баладо спробувала продовжити, але її перервав ведучий у студії.

"Іса, вибач, що перериваю, але тебе щойно чіпали за сідниці?" - запитав Начо Абад.

"Так, - відповіла Баладо і, повернувшись до чоловіка, запитала - Як би вам не хотілось дізнатись, на якому каналі ми працюємо, за дупу мене обов'язково хапати?"

Спочатку чоловік розсміявся й відкинув усі закиди в чомусь непристойному, потім вибачився і дивився на журналістку, поки та просила дати їй спокій і дозволити виконувати свою роботу.

Ведучий сказав у прямому ефірі: "Цей хлопець - ідіот" і попросив оператора навести камеру на чоловіка, щоб можна було краще роздивитись його.

Коли Баладо вийшла з кадру, чоловік знову підійшов до неї й почав чіпати її за волосся.

Пізніше він заперечував, що торкався журналістки.

Мадридська поліція, до якої негайно звернулись працівники телеканалу, затримала чоловіка за підозрою у злочині сексуального характеру.

Тепер правоохоронці аналізують відео інциденту і візьмуть свідчення як у чоловіка, так і у Баладо.

Канал виступив із заявою, у якій "засудив будь-які форми переслідування чи агресії" і висловив підтримку журналістці "після абсолютно нестерпної ситуації, в якій вона опинилась".

Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас також прокоментувала інцидент, заявивши, що він не повинен лишатись безкарним. "Саме мужність змушує журналістів страждати від подібних сексуальних посягань, а агресори не каються перед камерою", - написала вона в X (колишній Твіттер).

Цей інцидент стався на тлі скандалу в Іспанії, коли експрезидент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поцілував у губи футболістку збірної Дженні Ермосо після перемоги у фіналі жіночого чемпіонату світу.

33-річна Ермосо заявила, що поцілунок був не за взаємною згодою і подала на Рубіалеса до суду.