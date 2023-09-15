Чим відомий Нестор Шуфрич, за якого "взялась" СБУ і підозрює у держзраді

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Служба безпеки України провела обшук у будинку народного депутата Нестора Шуфрича, який вже отримав підозру у державній зраді, повідомила пресслужба СБУ.

Там кажуть, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрали "аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність народного депутата Нестора Шуфрича".

Підозру йому повідомили за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.

Влітку 2022 Сівковичу заочно повідомили про підозру у державній зраді.

Сівкович втік до Москви у 2014 році і, за версією СБУ, створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він, за даними СБУ, курував колишнього начальника управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова СБУ Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича, як твердить СБУ, була підривна діяльність в інформаційній сфері.

"Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - кажуть в СБУ.

Автор фото, Джерело в СБУ

Автор фото, Джерело в СБУ Підпис до фото, Під час обшуку будинку Нестора Шуфрича слідчі СБУ виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил Росії

Автор фото, Джерело в СБУ

Влітку 2022 року Кулінічу оголосили підозру у створенні злочинної організації, державній зраді, дезертирстві, викраденні та незаконному поводженні зі зброєю, а також передачі Росії відомостей, що становлять державну таємницю.

Після затримання його одразу арештували, він досі перебуває в СІЗО. А у липні 2023 його справу передали до суду, який, за даними ВВС Україна, має розпочати її розгляд по суті 17 жовтня.

За версією слідства, Кулініч виконував завдання кураторів у Москві щодо введення "своїх людей" до різних державних структур.

Його ім'я також пов'язують зі "здачею Півдня" та розмінуванням мостів на Херсонщині, через що росіяни змогли швидко окупувати південні території України.

Від СДПУ до ОПЗЖ

Значна частина політичної діяльності Нестора Шуфрича була пов'язана із Віктором Медведчуком.

Під час останніх парламентських виборів, що відбулися в Україні у 2019 році, Нестор Шуфрич став депутатом від партії "Опозиційна платформа - за життя", яку тоді спільно очолювали Віктор Медведчук та Юрій Бойко.

Після початку російської агресії партію заборонили, а Медведчука заарештували за підозрою в державній зраді. Але згодом Росія виміняла українського політика та кума Путіна на українських військовополонених.

Але вперше до парламенту тоді 32-річний Нестор Шуфрич потрапив у 1998 році - від Соціал-демократичної партії. Фракцію цієї партії в парламенті очолив перший президент України Леонід Кравчук, але одним з лідерів партії був Медведчук.

В 2002 році Шуфрич знову обирався від СДПУ(о), а в 2006-му провально брав участь у виборах від блоку "Не Так" разом з Медведчуком та Бойком.

Проте в 2007 році в уряді Віктора Януковича він отримав посаду голови МНС, у 2007 році Нестор Шуфрич знову обрався до Верховної Ради - вже від Партії регіонів.

Коли 2010 року лідер ПР Віктор Янукович став президентом, Нестор Шуфрич знову повертається в МНС, а потім два роки працює заступником секретаря РНБО.

В 2012 році він знову повернувся до парламенту під знаменами Партії регіонів.

Після втечі Януковича до Росії у 2014 році Нестор Шуфрич спробував свої сили як переговірника від Києва з сепаратистськими утвореннями "ДНР" та "ЛНР". Тоді він на них їздив з Віктором Медведчуком.

До речі, за даними джерел ВВС Україна в СБУ, під час обшуку в Шуфрича знайшли певні документи з тих часів.

Зокрема, схему автономії для Донецької та Луганської областей у межах України.

Восени 2014 року Шуфрич знову пішов до парламенту - цього разу від "Опозиційного блоку" під керівництвом Юрія Бойка. Через три роки приєднується до партії "За життя", яку від 2018 очолював Віктор Медведчук.

Таким чином кар'єра Нестора Шуфрича, закарпатця за походженням, в останні десятиріччя рідко виходила за межі політичних сил, що просували ідею тісної співпраці з Росією.

Бійцівський характер

Автор фото, UNIAN

Свої політичні погляди Нестор Шуфрич відстоював запекло, і досить часто - із застосуванням фізичної сили, а українські видання навіть складали списки "усіх бійок" політика.

Президентські вибори 2004 року багатьом запам'яталися завдяки його оголеному торсу під час бійки в ЦВК між представниками кандидатів - Віктора Януковича та Віктора Ющенка. Це було новинкою української політичної боротьби.

Автор фото, UNIAN

В день інавгурації Ющенка, який тоді переміг на виборах, Шуфрича облили кефіром та закидали картоплею.

У 2008 році тодішній очільник Держохорони Валерій Гелетей публічно викликав Шуфрича на бійцівський поєдинок, але коли той погодився, назвав свою пропозицію жартом.

Натомість Шуфрич провів показовий спаринг зі своїм тренером з панкратіону. Того ж року Шуфрич побився і з колишнім міністром транспорту Миколою Рудьковським - в кабінеті останнього.

У 2009 році Шуфрич посварився навіть із однопартійцем - Сергієм Льовочкіним. Бійка сталася прямо у штаб-квартирі Партії регіонів - кінотеатрі "Зоряному". Конфлікт стався через те, що йому не повідомили про візит Януковича в Крим, куди Шуфрич хотів супроводжувати лідера партії.

Того ж року у телеефірі політичного ток-шоу черговий конфлікт стався із Юрієм Луценком. Той згадав про зламану щелепу дружини Шуфрича, і отримав навзаєм звинувачення у пияцтві.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Бійка між провладними та опозиційними депутатами у квітні 2010 року, коли Верховна Рада проголосувала за продовження базування в Криму російського флоту

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 2013 рік - бійка в парламенті через блокування трибуни і голосувань. Нестор Шуфрич - у вирі подій, ще у провладній політичній силі

21 лютого 2014, за кілька годин до втечі з України Віктора Янковича, прямо в президії Верховної Ради сталася бійка Шуфрича ударівцем Миколою Паламарчуком. Шуфричу довелося відступити із розбитою губою.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У 2014 Нестор Шуфрич в опозиції, але бійки тривають

Наступного дня Нестора Шуфрича ледве не побили на вулиці біля Верховної Ради, але тоді від натовпу його врятував співак Святослав Вакарчук.

Крім того, того ж 2014, але вже у травні, Шуфрича побили в Одесі, куди він приїхав на зустріч із активом Опоблоку, чоловіки в камуфляжі з червоно-чорними прапорами.

У 2018 сталася бійка між Нестором Шуфричем та депутатом і командувачем полком "Дніпро-2" Юрієм Березою - через плакат на трибуні Верховної Ради, що закликав до суду над Медведчуком.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У 2018 Нестор Шуфрич був готовий побитися за плакат, що закликав до суду над Віктором Медведчуком

У 2019 під час ще одного ток-шоу Шуфрич побився із журналістом Юрієм Бутусовим, який нині був одним із перших, хто повідомив про візит СБУ до будинку політика.

Того ж року Нестор Шуфрич очолив парламентський комітет зі свободи слова, головою якого є й донині.