Понад 2 години нічної повітряної тривоги, ППО збили 6 ракет і 6 дронів. Цілили по півдню і зерну

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Сили оборони півдня України

В ніч проти 17 вересня повітряна тривога по всій Україні тривала понад дві години. ППО повідомили про ракетну небезпеку для південно-східних регіонів. Згодом стало відомо, що незбиті ракети влучили в аграрне підприємство.

У Повітряних силах заявили, що під час цієї атаки знищили 12 із 16 повітряних цілей.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 6 шахедів (усі знищено) та 10 ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Для того, щоб відбити чергову російську повітряну атаку, українські ППО використовували "винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження".

Зерносховища під прицілом

За даними Повітряних сил, головним напрямком удару був південь Одещини. Згодом там повідомили, що ракети влучили "по території цивільного аграрного підприємства на Одещині". Нині там працюють рятувальники, а про подробиці наслідків ударів має повідомити місцева влада.

За даними годови Одеської ОВА Олега Кіпера, безпосередньо над Одещиною ППО знищили 2 дрони та 5 ракет.

"Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище", - повідомив Олег Кіпер в Телеграм.

Постраждалих немає.

Автор фото, Сили оборони півдня України

Росіяни почали масовано обстрілювати південь Одещини, особливо чорноморські та дунайські порти після виходу із зернової ініцативи у липні цього року.

Напередодні, 16 вересня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що перші два балкери підтвердили готовність скористалися тимчасовим коридором у напрямку до порту Чорноморськ. Вони мають завантажити 20 тисяч тонн української пшениці для Африки та Азії.