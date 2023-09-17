Генсек НАТО пояснив різницю в тому, що означає "припинити стріляти" для України та Росії

37 хвилин(и) тому

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Швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто, заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Більшість воєн тривали довше, ніж очікували, коли вони починалися. А тому ми маємо бути готовими до довгої війни в Україні", - заявив очільник Північноатлантичного альянсу, членства в якому прагне Україна.

Разом із тим, як відзначив Столтенберг, бажання швидкого миру є цілком природними для всіх. Але у розмовах про швидкий мир треба завжди усвідомлювати різницю того, що означає скласти зброю для України та Росії.

"Якщо президент Зеленський та українці припинять воювати, їхня країна не існуватиме. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, настане мир".

При цьому тимчасова угода про припинення бойових дій не спрацює, - "мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала", вважає Єнс Столтенберг.

Проте навіть із завершенням цієї війни мирні перспективи для України треба буде посилити гарантіями безпеки.

"Коли завершиться війна, нам потрібні безпекові гарантії для України, - заявив генсек НАТО. - Інакше історія може повторитися".

Він також додав, що у тому, що врешті-решт Україна таки приєднається до НАТО, "немає сумнівів".

Автор фото, Getty Images

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів НАТО заявили, що Україна зможе приєднатися до альянсу, коли будуть виконані певні умови. А представники США та Німеччини чітко заявили, що йдеться про реформи, пов'язані із верховенством права та боротьбою із корупцією.

Коли саміт розпочинався, Володимир Зеленський висловив обурення тим, що лідери альянсу обговорюють формулювання тільки про запрошення України, а не про її членство, назвавши це абсурдом. Але вже наступного дня тон українського президента змінився, і він заявив про досягнення "гарних результатів, хоч вони могли б бути ідеальними", якби Україну таки запросили вступити до НАТО після завершення війни.