У Кліщіівці підняли український прапор. Як ЗСУ отримали "ключі від Бахмуту"

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Українські військові біля зруйнованого старовинного храму в Кліщіївці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак фактично повідомив, що Сили оборони України вже зайняли село Кліщіївка біля Бахмуту.

Він оприлюднив фотографію українських бійців з прапорами своїх бригад та стягами України біля напівзруйнованого старовинного храму у центрі села Кліщіївка.

"Україна завжди повертає своє", - прокоментував фото Єрмак.

Ще раніше це фото оприлюднював журналіст Юрій Бутусов, який вказував, що ЗСУ звільнили це важливе село.

На фото дійсно впізнається старовинний Покровський храм 1841 року - найвідоміша пам'ятка села.

При цьому Генштаб ЗСУ офіційно про звільнення села ще не повідомив, проте два останні дні там заявляли про суттєві успіхи сил оборони біля Кліщіївки.

Раніше у Генштабі пояснювали ВВС Україна, що дають інформацію про звільнення населеного пункту тільки за кілька днів після того, як війська його займають, щоб вони вже провели там зачистку та відігнали від нього противника і закріпились.

При цьому російські воєнкори твердять, що частина Кліщіївки ще досі у сірій зоні, а ЗСУ зайняли тільки центр. Також росіяни кажуть, що досі тримають бої за сусіднє село Андріївка, про звільнення якого Україна оголосила у п'ятницю.

Автор фото, Вікіпедія

Разом з раніше звільненою Андріївкою це дає можливість ЗСУ продовжувати операцію з оточення Бахмуту.

Раніше військові експерти та навіть російські воєнкори вказували, що Кліщіївка та Андріївка є ключовими для перерізання логістичних шляхів постачання армією РФ захопленого Бахмута з південного напрямку.

"Кліщіївка і Андріївка - все. А це фланг Бахмута", - визнавав російський воєнний телеграм-канал Тринадцятий.

Автор фото, ВВС

Важливість Андріївки та Кліщіївки

Ще 25 липня речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий вказував, що можливе звільнення Андріївки покращить тактичне положення українських сил і дозволить оточити чи витіснити росіян з Бахмута.

"Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дозволяють завершити операцію з оточення Бахмута або витіснення ворога", - запевняв Череватий.

Ще у липні 2023 року командувач східним угрупованням сил Олександр Сирський вказував, що стратегічна мета ЗСУ на цьому напрямку - оточити Бахмут. За його словами, це завдання для українських військ посильне.

Україна втратила місто після піврічних кривавих боїв у травні 2023 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Сирський

За словами Сирського, взяття Бахмута має стратегічне значення.

"В першу чергу, Бахмут - це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи", - наполягав Сирський.

Він вважає, що росіяни перебувають у місті в напівоточенні.

"Цим просто не можна не скористатися", - казав Сирський.

І для цього оточення ключовими селами є Андріївка, Курдюмівка і Кліщіївка.

"Ключі від Бахмуту": аналіз кореспондента ВВС Україна Олега Черниша

Військові підтвердили, що село Кліщіївка на південь від Бахмуту звільнено українськими бійцями. Напередодні такі повідомлення почали з'являтись в соцмережах з посиланням на підрозділи, що ведуть бойові дії в цьому районі.

Невеличке, колись затишне передмістя, Кліщіївка, де до війни офіційно проживало близько півтисячі мешканців, опинилось в епіцентрі бойових дій ще майже рік тому.

Російські сили, передусім ПВК "Вагнер", в листопаді 2022 року почали активні штурмові дії в напрямку населеного пункту, а в січні 2023 змогли захопити його. Росіяни планували рухатись далі і взяти під контроль останню логістичну артерію українського гарнізону в Бахмуті - "трасу життя" на Костянтинівку.

Автор фото, ГЕНШТАБ ЗСУ / 24-А БРИГАДА Підпис до фото, Руїни Бахмута у диму під час його оборони ЗСУ

Але сталося навпаки. З початку травня українські бійці почали контратаки на флангах Бахмуту і передусім на Кліщіївку. На той момент село перетворилось на потужний укріпрайон РФ.

Але у разі успіху ЗСУ російський гарнізон в окупованому Бахмуті ризикував опинитись в "мишоловці". Очільник "Вагнера" Євгеній Пригожин тоді звинувачував регулярні російські війська в тому, що вони без бою здають позиції, які найманці захопили за пів року до цього.

Росіяни тримались за Кліщіївку майже 4 місяці. Українські сили, в першу чергу бійці 3-ї штурмової бригади, поступово наближались до села з півдня і півночі, витісняючи противника все далі на схід.

В середині вересні вона впала і війська РФ відступили.

Чим же таке важливе це село? Безпосередньо на околицях Кліщіївки є високі пагорби, які дозволяють фактично контролювати не лише сам Бахмут, який розташований в низині, але й автодорогу на Горлівку, що проходить за 4 км на схід. Це важливий шлях постачання російського гарнізону.

Якщо його перерізати, то залишиться лише дорога з Бахмуту до Попасної і також шлях до Лисичанська, який, щоправда, є небезпечним, оскільки ЗСУ впритул наблизились і до цієї траси з півночі.

Крім того, біля Кліщіївки проходить залізнична гілка до тієї самої Горлівки і далі до Донецька. Саме за цей залізничний насип зараз відійшли росіяни після втрати своїх позицій. Чи зможуть вони втримати цей рубіж? Є багато сумнівів.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Російські воєнкори і провоєнні телеграм-канали визнають, що Кліщіївка, за яку так довго трималася армія РФ, втрачена, але висловлюють надію, що далі рухати українським військам забракне сил.