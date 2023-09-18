У США зник найдорожчий винищувач F-35 -"невидимка". Пілот катапультувався

Меган Фішер

BBC News

46 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, F-35 є одним з найдосконаліших винищувачів у світі й коштує 80 мільйонів доларів

У США тривають пошуки винищувача F-35B - його пілот був змушений катапультуватись, повідомила у X (колишній Twitter) Об'єднана база Чарльстон.

Один з найдорожчих винищувачів США - F-35B Lightning II зник у неділю вдень під час польоту над штатом Південна Кароліна, неподалік бази Чарльстон.

Під час польоту виникла невідома проблема, яка змусила пілота катапультуватись. Його доправили до місцевої лікарні у стабільному стані, повідомив представник бази.

Враховуючи останнє відоме місцеперебування літака, федеральний авіаційний регулятор зосередив пошуки у районі двох озер Молтрі та Меріон на північ від Чарльстона.

Американські військові також звернулись по допомогу до громадськості.

Вони закликали всіх, хто має інформацію, що може допомогти у пошуках, зв'язатись з операційним центром.

Корпус морської піхоти заявив ВВС, що на цей момент має обмежені дані про інцидент, там все ще намагаються зібрати якомога більше інформації.

Другий літак F-35, який, ймовірно, летів у той самий час, щасливо повернувся на базу в Чарльстоні, повідомила Associated Press прессекретарка військового відомства майор Мелані Салінас.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - сімейство малопомітних (невидимок) багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Lockheed Martin у трьох варіантах: наземний винищувач (CTOL), винищувач з укороченим злетом і вертикальною посадкою (STOVL), а також палубний.

За оцінками, кожен літак коштує близько 80 мільйонів доларів і є одним із найдосконаліших винищувачів у світі.

F-35 — найбільша та найдорожча програма озброєнь такого типу у світі.