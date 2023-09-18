У США зник найдорожчий винищувач F-35 -"невидимка". Пілот катапультувався
- Меган Фішер
- BBC News
У США тривають пошуки винищувача F-35B - його пілот був змушений катапультуватись, повідомила у X (колишній Twitter) Об'єднана база Чарльстон.
Один з найдорожчих винищувачів США - F-35B Lightning II зник у неділю вдень під час польоту над штатом Південна Кароліна, неподалік бази Чарльстон.
Під час польоту виникла невідома проблема, яка змусила пілота катапультуватись. Його доправили до місцевої лікарні у стабільному стані, повідомив представник бази.
Враховуючи останнє відоме місцеперебування літака, федеральний авіаційний регулятор зосередив пошуки у районі двох озер Молтрі та Меріон на північ від Чарльстона.
Американські військові також звернулись по допомогу до громадськості.
Вони закликали всіх, хто має інформацію, що може допомогти у пошуках, зв'язатись з операційним центром.
Корпус морської піхоти заявив ВВС, що на цей момент має обмежені дані про інцидент, там все ще намагаються зібрати якомога більше інформації.
Другий літак F-35, який, ймовірно, летів у той самий час, щасливо повернувся на базу в Чарльстоні, повідомила Associated Press прессекретарка військового відомства майор Мелані Салінас.
Lockheed Martin F-35 Lightning II - сімейство малопомітних (невидимок) багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Lockheed Martin у трьох варіантах: наземний винищувач (CTOL), винищувач з укороченим злетом і вертикальною посадкою (STOVL), а також палубний.
За оцінками, кожен літак коштує близько 80 мільйонів доларів і є одним із найдосконаліших винищувачів у світі.
F-35 — найбільша та найдорожча програма озброєнь такого типу у світі.
У 2018 році американські військові тимчасово призупинили роботу всього свого парку винищувачів F-35 після аварії в Південній Кароліні.