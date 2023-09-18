Росія й Україна зійшлися в юридичній битві в суді ООН: суть справи

46 хвилин(и) тому

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Росія закликала Міжнародний суд відхилити позов, який Україна подала проти неї.

Київ звинувачує Москву в неправомірному використанні міжнародної конвенції про геноцид для того, щоб виправдати своє вторгнення.

Росія ж стверджує, що вторглась в Україну, щоб запобігти геноциду етнічних росіян на сході країни.

Судове слухання в Гаазі не розглядатиме законність російського вторгнення, а натомість зосередиться на питанні про те, чи може Міжнародний суд розглядати претензії України.

Україна заявляє, що не було жодного ризику геноциду на сході країни, де вона з 2014 року боролася з проросійськими силами.

Київ наполягає, що конвенція про геноцид не допускає вторгнення під приводом припинити ймовірний геноцид.

Зі свого боку, Росія називає позов України "безнадійно помилковим" і каже, що Київ насправді хоче отримати рішення щодо правильності та неправильності воєнних дій РФ.

"Україна не звинувачує Росію у здійсненні геноциду, — заявив представник Росії у суді, заступник голови РФ в ООН Геннадій Кузьмін. — Україна також не звинувачує Росію у нездатності запобігти чи покарати геноцид. Навпаки, Україна наполягає, що жодного геноциду не було. Тільки цього має бути достатньо, щоби відхилити справу".

Україна виступить зі своїми аргументами щодо юрисдикції суду ООН у вівторок, 19 вересня.

Київ подав позов проти Росії до суду ООН на початку вторгнення — 26 лютого 2022 року.

У березні 2022-го Міжнародний суд ООН — вищий суд ООН — закликав Росію зупинити воєнні дії в Україні. Проте Росія не прийняла цю ухвалу, заперечивши проти юрисдикції суду і назвавши заяву України неприйнятною.

Цього понеділка, в перший день слухань, представник Росії Геннадій Кузьмін заявив, що оскільки Україна наполягає на тому, що геноциду не було, то не могло бути і порушення Конвенції ООН про геноцид.

"Одного цього має бути достатньо, щоб відхилити справу", - додав він.

Найближчими днями суд заслухає заяви 32 інших країн, і всі вони підтримують аргумент України про те, що суд має належну юрисдикцію для розгляду цієї справи.

Очікується, що слухання триватимуть до 27 вересня.

Конвенція ООН про геноцид 1948 року визначила геноцид як злочини, скоєні "з наміром знищити, повністю чи частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку".

Російські офіційні особи і далі звинувачують Україну в геноциді.

Справа про геноцид - другий позов України проти Росії, який розглядається у Міжнародному суді ООН. Перший Україна подала у 2017 році, звинувативши Росію в незаконній анексії Криму та незаконному фінансуванні сепаратистів.