Масована атака Росії на Львів. Є поранені й руйнування, "Шахеди" летіли просто над Площею Ринок

1 година тому

Автор фото, ВВС

Вночі 19 вересня Росія завдала масованого удару по Львову "Шахедами", дві години у місті чули вибухи та роботу систем ППО, дрони-камікадзе пролітали просто над історичним центром.

Дрони спричинили руйнування та пожежі, відомо про перших поранених.

Останні атаки на Львів стались 6 липня, тоді від руйнування житлового будинку загинули 10 людей, та 15 серпня, коли обійшлось без жертв.

"Шахеди" атакували місто кількома хвилями після 4 години ранку - це була найтриваліша атака на Львів за весь час великого вторгнення. Вони заходили з різних боків міста. О 6 годині ранку атака скінчилась і тривогу скасували.

Як повідомили Повітряні сили, Росія запустила дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтирська ще о 23 години 18 вересня і вони за 5 годин дістались Львівщини.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ратуша у Львові

Кореспонденти ВВС Україна після 4 години ранку спостерігали проліт над самим історичним центром Львова, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щонайменше двох "Шахедів". Вони летіли на надзвичайно низькій висоті. У різних районах міста було чутно вибухи та роботу систем ППО.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, внаслідок атаки загорівся промисловий склад в одному з районів міста.

Керівник області Максим Козицький уточнив, що з-під завалів промислового складу дістали двох людей.

"Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом", - написав Козицький. Він каже, що на складах значна пожежа.

Андрій Садовий уточнив, що поранений - 26-річний хлопець.

"У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", - додав він.

Мер заявив, що вулиця Городоцька на західних околицях міста перекрита для роботи спецтехніки і всіх відповідних служб.

Останні удари

У ніч проти 6 червня під час чергової російської атаки на Львів ракети повністю зруйнували два верхні поверхи трьох під'їздів багатоквартирного житлового будинку, загинули 10 людей, а поранення отримали понад 40.

Автор фото, Зеленський Підпис до фото, Зруйнований у липні житловий будинок у Львові

Мер міста Андрій Садовий повідомляв, що це була найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Зруйновані більше 50 помешкань, цілі житлові будинки - просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках львівської політехніки".

15 серпня ракети знову вдарили по місту. Тоді одну ракету вдалось збити, але шість влучили.

Постраждали 19 людей, а п'ятьох людей госпіталізували.

Автор фото, Садовий Підпис до фото, Руйнування 15 серпня