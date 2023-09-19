У США знайшли літак за $100 млн. Влада просила громадськість допомогти у пошуках

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Американські військові виявили уламки винищувача F-35 вартістю близько 100 млн доларів. Літак упав десь у глушині з невідомої поки що причини, пілот катапультувався.

Найновіший винищувач F-35B Lightning II зник у неділю в штаті Південна Кароліна. Що саме з ним трапилося, поки що неясно: військові заявили лише, що з ним стався якийсь інцидент.

Пілот, згідно з офіційними повідомленнями, перебуває у лікарні у стабільному стані.

Як нагадує агентство AFP, багатоцільовий бойовий літак F-35 виробництва компанії Lockheed Martin коштує близько 80 млн доларів. Він виготовлений за технологією "стелс" (невидимка), тобто малопомітний для радарів.

Літак шукали в районі двох озер, Молтрі та Маріон, на північ від міста Чарльстон та Об'єднаної бази Чарльстон, на якій він базувався.

База Чарльстон опублікувала у твіттері, який тепер називається X, звернення до громадськості.

"Рятувальні команди все ще намагаються знайти F-35. Просимо громадськість співпрацювати з військовою та цивільною владою", — написали представники військової бази та попросили всіх, хто має інформацію про літак, зв'язатися з ними.

Пізніше військові повідомили, що уламки літака виявили "за дві години на північний схід від Об'єднаної бази Чарльстон".

На запит ВВС американські військові відповіли, що в них поки що мало інформації про те, чому міг впасти літак.

За словами військових, другий F-35, який перебував у повітрі одночасно з тим, що зник, повернувся на базу.

F-35 — найбільша та найдорожча програма озброєнь такого типу у світі.