Нагірний Карабах припиняє вогонь і роззброюється. Він прийняв вимоги Азербайджану

1 година тому

Автор фото, ARTSAKH PUBLIC TV Підпис до фото, Серед 27 загиблих і 200 поранених в Карабаху є жінки і діти, повідомляє місцева влада

Через 24 години після того, як азербайджанська армія почала наступ у Нагірному Карабаху, етнічні вірменські сили погодилися на російські умови припинення вогню.

Однією з ключових вимог, яку прийняли сили Карабаху, є повне роззброєння.

В цьому південнокавказькому анклаві, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, живуть близько 120 тисяч етнічних вірмен.

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Три роки тому Азербайджан повернув собі території в Карабаху та навколо нього, а у вівторок зажадав повної капітуляції.

Карабаські посадовці кажуть, що після того, як азербайджанські військові розпочали "антитерористичну" операцію, загинули 32 людей загинули і ще 200 були поранені.

"Протягом двох днів затятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від супротивника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках супротивнику вдалося прорватися до бойових позицій сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", - йдеться у заяві невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки.

У зв'язку з цим влада Карабаху "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню".

Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають припинити о 13:00 20 вересня.

Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з Азербайджанською стороною щодо "реінтеграції" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.

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Азербайджан підтверджує умови припинення вогню

Міністерство оборони підтверджує, що бойові дії будуть призупинені, якщо невизнана Нагірно-Карабахська республіка здасть все озброєння та важку техніку, а всі військові, зокрема збройні сили Вірменії, складуть зброю і підуть з бойових позицій.

Саме ці умови Баку виставив учора. Карабах погодився на ці умови.

З сіл Нагірного Карабаху евакуювали понад дві тисячі цивільних у розташування миротворців, повідомляє російське міністерство оборони.