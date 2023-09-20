Чому Україна відмовилась від траншу німецьких "Леопардів"

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 2 під час військових навчань у Польщі в 2015 році

Україна минулого тижня відмовилась приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5, повідомляє Telegraph з посиланням на німецький журнал Der Spiegel. Причиною, за даними журналістів, став поганий стан бойових машин.

Як пише видання, Київ повідомив німецьку сторону, що танки, які прибули до Польщі, потребують ремонту, тому через відсутність підготовленого технічного персоналу і достатньої кількості запчастин переправляти Leopard 1 в Україну немає сенсу.

Міністерство оборони Німеччини направило технічних експертів до польського Жешува, щоб перевірити танки. Там з'ясувалося, що "Леопарди" дійсно не працюють належним чином і перед тим, як відправити на фронт, їх справді треба ремонтувати.

Ситуація для Німеччини склалася незручна, не в останню чергу тому, що з її танками вже вдруге виникають технічні проблеми, зазначають автори матеріалу.

Загалом Берлін пообіцяв Києву понад 100 Leopard 1A5, які списали близько 10 років тому. Перші десять одиниць відправили в Україну у липні. Партія, про яку йдеться у статті, була другою.

Навесні українські солдати проходили в Німеччині підготовку на Leopard 1. Незрозуміло, чи ці навчання стали причиною проблем зі старою технікою.

Така ситуація ставить під питання здатність Німеччини постачати Україні озброєння на кожному критичному етапі її наступу, зазначає видання.

Повідомляють, що на прохання Києва Берлін віддав пріоритет навчанню танкістів, а не підготовці технічних фахівців, які мають ремонтувати техніку.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Українські військові на навчаннях в Німеччині, лютий 2023 року

Раніше цього року військові експерти попереджали, що логістичні потоки та технічна готовність матимуть першочергове значення для підтримки працездатності техніки.