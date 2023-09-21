Масована ракетна атака: пожежі у Києві, зруйнований готель у Черкасах і три удари по Дрогобичу

1 година тому

Автор фото, Черкаська ОВА Підпис до фото, У Черкасах внаслідок удару зруйнована будівля готелю

У ніч на четвер та вранці в усіх областях України оголошували тривогу. У Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювала ППО, лунали вибухи.

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. У Києві виникли пожежі через падіння уламків. Є серйозні влучання у Львівській та Рівненській областях, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Над столицею та областю протиповітряна оборона знищила понад 20 повітряних цілей, розповіли в КМВА. Точну кількість згодом повідомлять повітряні сили ЗСУ.

Попередньо крилаті ракети типу Х-101/555/55 летіли на Київ з орієнтовно десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Унаслідок збиття уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

Автор фото, Mykola Kalashnyk

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер Віталій Кличко пише, що у Дарницькому районі постраждали семеро людей, троє з них у лікарнях, чотирьом допомогу надали на місці. Від падіння уламків різні пошкодження отримали будівлі, автівки та електромережі.

Автор фото, Mykola Kalashnyk

Черкаси

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю в центрі міста. Виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку, повідомив Ігор Клименко.

Постраждали 7 людей, 10 евакуйовано. Він зазначив, що з-під завалів врятовано одну людину.

Автор фото, Черкаська ОВА Підпис до фото, Падіння уламків ракети в центрі Черкас

Начальник ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону уточнив, що на готель впала бойова частина ракети, зруйновано поверхи з 2 по 5.

Одна людина серйозно травмована: пошкодження хребта й поранення голови.

У готелі проживали люди, також там здавалися приміщення під офіси. Адміністраторку доправили до лікарні.

За словами Табурця, під завалами ще є люди, оскільки в готелі могли перебувати до 23 осіб.

Львівщина та Рівненщина

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вибухи були у Дрогобицькому районі.

"Два прильоти - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще один ракетний удар - по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м", - написав він у телеграмі.

Інформації про постраждалих поки що не надходило.

Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Очільник ОВА Віталій Коваль зазначив, що на місці працюють усі служби.