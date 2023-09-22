Бронетехніка ЗСУ могла здолати головну лінію оборони Росії на Півдні. Чому це важливо

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Газета Wall Street Journal та аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що українська армія на ділянці під селом Роботине в Запорізькій області, де, як вважають західні експерти, є головний напрямок удару ЗСУ, пробила в російській обороні пролом таких розмірів, що через нього проходить не лише піхота, а й бронетехніка.

Геолоковані відео, що з'явилися в інтернеті 21 вересня, показують, що українська бронетехніка вже перебуває на південь від останньої з трьох позицій так званої "лінії Суровікіна" в Запорізькій області. На відео видно, що техніка вела обмежені бойові дії на захід від Вербового та за 18 км на південний схід від Оріхова — найближчого великого населеного пункту під українським контролем.

ISW вважає поки що передчасним робити висновок про те, що українська армія пробила всі оборонні лінії та змогла провести машини крізь протитанкові рови та "зуби дракона".

Незрозуміло також, чи утримують ЗСУ територію за цим останнім шаром укріплень. Але це вказує на те, що українці пробили в перших двох лініях достатній пролом, щоб мати можливість проводити через неї техніку, і придушили російську артилерію та протитанкові засоби в цьому місці.

Wall Street Journal, посилаючись на своє джерело у ЗСУ, також писала, що українські війська просунулися до Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Журналісти WSJ розповідають про ситуацію на фронті, ґрунтуючись на інтерв'ю українських військових, які діють у цьому районі.

Автор фото, ВВС

Як пише видання, українські війська зуміли подолати протитанкові перешкоди, зокрема, рови та бетонні "зуби дракона", що дозволило направити через російські позиції бронетехніку. Про це газеті повідомив один з українських військових, слова якого підтверджують опубліковані в інтернеті російські відео з технікою ЗСУ, по якій завдаються артилерійські удари.

"Прорив невеликий і за цю ділянку йдуть запеклі бої. Росіяни прасують район артилерією та йдуть у контратаки. Українці зазнають тяжких втрат", — описують ситуацію кореспонденти WSJ.

Однак якщо ЗСУ вдасться закріпити тут свій успіх, вони можуть спробувати завести через прорвану лінію більше важкої техніки та вирушити на менш захищену територію. Частину техніки, що прорвалася, знищили, розповів газеті український офіцер.

Видання нагадує, що головна мета України на цій ділянці — спробувати перерізати російське угруповання на лівому березі Дніпра, дійшовши до Азовського моря або встановивши вогневий контроль над коридором до Криму.

"Ми прориваємося, — сказав газеті неназваний український військовий. — Ми їх нищимо. Але ціна…"

Видання нагадує, що перші українські спроби прорвати російську оборону виявилися невдалими, після чого ЗСУ змінили тактику й почали берегти техніку та живу силу, методично знищуючи російську артилерію і боєприпаси.

Тим часом невеликі групи українських військових наступали від однієї лісосмуги до іншої.

Автор фото, Reuters

В останні тижні Україні вдалося розширити зону прориву та звільнити Роботине, але біля села Вербове російські сили обороняються особливо завзято.

Вони використовують фосфорні боєприпаси, щоб підпалювати посадки, де розташовані захоплені українськими військами окопи. Внаслідок цього українцям доводиться залишати позиції під артилерійським вогнем, сказав газеті офіцер ЗСУ.

Однак ЗСУ все ж таки рухаються вперед: вони відвойовують окопи й утримують їх під артилерійським і танковим вогнем. Вони також відбивають піхотні контратаки.

Українські війська також намагаються просуватись на інших частинах цієї ділянки фронту. Зокрема, на південь від Роботиного вони наблизились до села Новопрокопівка. "Нові прориви змусять російських командирів розподіляти піхоту та артилерію по фронту, і їх щільність зменшиться", - йдеться в публікації.

Ситуацію в окопах одна з військовослужбовиць описала журналістам як "гармошку". За словами Олени Іваненко з 47-ї штурмової бригади, "коли ми прориваємося вперед, ворог намагається повернути втрачене".

Як каже Іваненко, з російського боку першу лінію оборони часто захищають погано підготовлені війська. Але після того, як ЗСУ захоплюють ці окопи, у контратаку йдуть професійніші штурмові підрозділи.