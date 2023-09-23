Важкі ураження органів. МРТ вперше показала наслідки затяжного ковіду

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені вперше проаналізували МРТ-знімки пацієнтів із "довгим ковідом"

У третини людей, які страждали від "затяжного ковіду", вчені виявили порушення у роботі внутрішніх органів через місяці після виписки з лікарні. Це результати нового дослідження, яке покликане допомогти знайти методи лікування для тих, хто місяцями не може повернутися до нормального життя після зараження Covid-19.

У дослідженні, опублікованому в журналі Lancet, вчені вперше вивчили МРТ-знімки пацієнтів з ковідом, які довгий час після зараження вірусом не могли позбутися нездужання.

Аналіз знімків показав, що у людей із "затяжним ковідом" утричі частіше були уражені легені, мозок та нирки порівняно з контрольною групою, яка не хворіла на Covid-19.

Пацієнтів з ковідом, що взяли участь у дослідженні, було 259. У всіх них тяжкий перебіг хвороби призвів до госпіталізації. МРТ основних органів їм зробили за п'ять місяців після виписки. Ці знімки вчені порівняли з МРТ контрольної групи із 52 осіб.

Пошкодження легень спостерігали майже у 14 разів частіше серед пацієнтів із тривалим перебігом Covid, тоді як аномалії, пов'язані з нирками та мозком, були у них у три та два рази вищими відповідно, ніж у членів з контрольної групи.

Ступінь ураження органів у багатьох залежав від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.

Люди з множинними аномаліями органів у чотири рази частіше повідомляли про серйозні психічні та фізичні порушення, через які вони не могли займатися повсякденними справами, зазначила провідна авторка дослідження Бетті Раман, спеціалістка із серцево-судинних захворювань Оксфордського університету.

Крок вперед для розуміння "затяжного ковіду"

Результати дослідження надають "конкретні докази змін у низці органів" після того, як люди потрапляють до лікарні з Covid-19, вважає співавтор дослідження Крістофер Брайтлінг, професор респіраторної медицини з Лестерського університету.

При цьому він закликає колег та населення не вважати цю інформацію приводом для тривоги, а розглядати її як можливість зробити крок уперед та розробити методи лікування для людей із "затяжним ковідом".

За оцінками фахівців, мільйони людей у світі продовжують хворіти, не маючи можливості повернутися до нормального життя через тижні або місяці після зараження вірусом. У багатьох залишаються такі симптоми, як задишка, втома і затуманювання свідомості, а у декого ковід перетікає у тяжке хронічне захворювання.