Зеленський, Трюдо і ветеран СС "Галичина". Як українець спричинив скандал у парламенті Канади

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Спікер палати громад Канади Ентоні Рота вибачився за вшанування українця, який колись служив у німецькому підрозділі під час Другої світової війни.

22 вересня під час засідання парламенту з нагоди візиту президента України Володимира Зеленського Рота окремо привітав 98-річного Ярослава Хунку і назвав його героєм. Після цього парламент вітав чоловіка оплесками.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо перебував у цей час разом із президентом Зеленським у парламенті.

Ця ситуація призвела до політичного скандалу в Канаді.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський відвідав Канаду цими вихідними

Скандал і СС "Галичина"

Канадська єврейська організація CIJA заявила про "глибоке занепокоєння" щодо вітання ветерана нацистської дивізії. Організація вважає, що підрозділ, в якому служив Хунка, брав участь у геноциді євреїв.

Це ніколи не повинно повторитись, наполягають в організації.

Під час Другої світової війни Хунка служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС, також відомій як дивізія "Галичина" — добровольчому підрозділі, що складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів.

Членів дивізії звинувачують у вбивстві польських та єврейських цивільних, хоча Нюрнберзький трибунал не визнав підрозділ винним у жодних воєнних злочинах. Тому офіційно доказів того, у чому організація CIJA звинуватила Хунку, не існує.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Марш на честь СС "Галичина" у Києві в 2021 році викликав політичний скандал. Проте формальних приводів його заборонити не було, адже доказів участі підрозділу у злочинах нацистів немає

Перед здачею західним союзникам у 1945 році переукомплектований підрозділ отримав новий статус і нову назву — Перша Українська дивізія Української національної армії.

Домінік Арель, завідувач кафедри українських студій Оттавського університету, розповів CBC News, що підрозділ, до складу якого входив Хунка, залучив тисячі українських добровольців, багато з яких приєдналися з надією, що зможуть вибороти незалежність України.

Тисячі українців воювали на боці Німеччини під час Другої світової війни, разом з тим мільйони служили у радянській армії. Так само на боці Німеччини воювали й представники інших народів Східної Європи.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ентоні Рота заявив, що бере на себе "повну відповідальність за свої дії"

Вибачення

У своїй заяві Рота повідомив, що 22 вересня "під час свого виступу після звернення президента України впізнав людину на гальорці".

Він вказав, що цей чоловік - "український герой, канадський герой, і ми дякуємо йому за всю його службу". Присутні відповіли оплесками.

"Згодом я отримав додаткову інформацію, через що тепер жалкую про своє рішення".

Рота заявив, що "ніхто, включно з колегами-парламентарями та делегацією України, не знав про мій намір чи про мої слова до того, як я їх вимовив. Ця ініціатива була повністю моєю", - підкреслив спікер канадського парламенту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (праворуч) вшанували ветерана війни

"Особливо я хочу вибачитись перед єврейськими громадами Канади і всього світу", - додав він.

У відповідь CIJA заявило: "Ми цінуємо вибачення... Належна перевірка необхідна, щоб гарантувати, що такий неприйнятний інцидент не повториться знову".

Тим часом лідер канадської опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що прем'єр-міністр Трюдо також несе відповідальність за інцидент, і закликав його вибачитися.