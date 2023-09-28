Помер актор з "Гаррі Поттера" Майкл Гембон. Він грав Домблдора
Актор Майкл Гембон помер у лікарні у віці 82 років, повідомила його родина.
Він став найбільш відомим завдяки ролі професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера.
Сер Майкл також знявся у фільмі "Фантастичний містер Фокс", зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі "Король говорить!"
Його вдова та син сказали, що їхній "коханий чоловік і батько" мирно помер поруч зі своєю родиною після перенесеної пневмонії.