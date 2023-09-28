Помер актор з "Гаррі Поттера" Майкл Гембон. Він грав Домблдора

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Ronald Grant Підпис до фото, The Harry Potter films brought him to an international audience

Актор Майкл Гембон помер у лікарні у віці 82 років, повідомила його родина.

Він став найбільш відомим завдяки ролі професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера.

Сер Майкл також знявся у фільмі "Фантастичний містер Фокс", зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі "Король говорить!"