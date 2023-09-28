Помер актор з "Гаррі Поттера" Майкл Гембон. Він грав Домблдора

Michael Gambon as Albus Dumbledore in Harry Potter & the Order of the Phoenix

Автор фото, Ronald Grant

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The Harry Potter films brought him to an international audience

Актор Майкл Гембон помер у лікарні у віці 82 років, повідомила його родина.

Він став найбільш відомим завдяки ролі професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера.

Сер Майкл також знявся у фільмі "Фантастичний містер Фокс", зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі "Король говорить!"

Його вдова та син сказали, що їхній "коханий чоловік і батько" мирно помер поруч зі своєю родиною після перенесеної пневмонії.