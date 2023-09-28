Шер звинуватили в тому, що вона викрала власного сина в річницю його весілля

28 вересня 2023

Автор фото, Ron Galella Collection/Getty Images Підпис до фото, Шер та її син Елайджа Оллман, 2001 рік

Співачку Шер звинувачують у тому, що вона найняла людей, аби викрасти свого 47-річного сина Елайджі Оллмана з готелю, де він перебував зі своєю дружиною.

Інцидент стався у листопаді 2022 року, коли син співачки намагався помиритися зі своєю дружиною Марі Анжелою Кінг.

Про викрадення стало відомо із заяви Кінг, яку вона подала до суду Лос-Анджелеса через кілька днів після зникнення чоловіка.

За словами жінки, до викрадення вони провели разом 12 днів, "працюючи" над своїм шлюбом.

"В ніч перед річницею нашого весілля, четверо чоловіків увірвалися в наш готельний номер і вивели Елайджу. Один з чоловіків сказав мені, що їх найняла мати Елайджі", - вказала Кінг у судових документах.

"Мені нічого не відомо про стан та місцеперебування мого чоловіка. Я дуже стурбована і переживаю за нього", — заявляла Кінг у грудні.

47-річний Елайджа Оллман є сином попікони Шер та її колишнього чоловіка, покійного рок-музиканта Грегга Оллмана.

У 2013 році він одружився з британською музиканткою Марі Анжелою Кінг.

Оллман раніше розповідав про свою боротьбу з наркотичною залежністю. В інтерв'ю Entertainment Tonight 2014 року він заявив, що вживав наркотики з 11 років.