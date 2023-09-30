Медузи мають "пам'ять", попри відсутність мозку - нове дослідження

1 година тому

Автор фото, Jan Bielecki

Виявляється, медузи розумніші, ніж здається!

Фахівці виявили, що ці маленькі істоти здатні вчитися, навіть попри те, що не мають мозку.

Медузи, виявляється, здатні змінювати свою поведінку на основі попереднього досвіду - такого раніше ніколи не спостерігали в інших подібних видів.

Вчені вважають, що їхнє відкриття може змінити наше розуміння роботи мозку та розповісти більше про те, як працює наш власний мозок.

Не такі вже й прості

Автор фото, Jan Bielecki

Перші медузи з'явились ще понад 500 мільйонів років тому, задовго до перших динозаврів.

Їх часто вважали дуже простими організмами: медузи на 98% складаються з води, а також не мають кісток, мозку й серця.

Проте нове дослідження вчених із Копенгагенського університету показало, що вони можуть вчитися на значно складнішому рівні, ніж можна собі уявити.

Вони розглянули карибських кубомедуз довжиною близько сантиметра, які, як відомо, здатні долати складні перешкоди, зокрема, каламутну воду і лабіринти з підводних з мангрових заростей. Вчені виявили, що медузи мають складну зорову систему з 24 очей, яка дозволяє їм розпізнавати перешкоди.

Вони також можуть вчитися на досвіді. Цей процес називають асоціативним навчанням.

Андерс Гарм, морський біолог з Копенгагенського університету, пояснив, що медуз можна навчити "передбачати майбутню проблему і намагатися її уникати".

Це відкриття має глибокі наслідки для нейронауки, бо руйнує попередні припущення щодо потенціалу спрощених нервових систем. "Безмозкі" медузи, схоже, володіють набагато складнішим когнітивним репертуаром, ніж вважали раніше.

Досі такі здібності спостерігали лише у складніших тварин.