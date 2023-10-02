"Мамо, я тебе люблю, ми скоро помремо". В пожежі у нічному клубі Іспанії загинуло 13 людей

1 година тому

Автор фото, 112 Región de Murcia Підпис до фото, Пожежа спалахнула в популярному нічному клубі Teatre

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок пожежі у нічному клубі у місті Мурсія на південному сході Іспанії.

Пожежа спалахнула у популярному нічному клубі Teatre, розташованому в районі Аталайас, в неділю близько шостої ранку за місцевим часом. Загалом, за даними влади, пожежа охопила три нічні клуби.

Місцеві ЗМІ повідомили, що серед загиблих було кілька членів однієї родини, яка відзначала день народження.

За даними поліції, щонайменше 14 людей досі вважають зниклими безвісти, тому цілком імовірно, що кількість смертей зросте.

Невідомо, що саме спричинило пожежу, але мер Мурсії Хосе Бальеста повідомив журналістам, що пожежа спалахнула на другому поверсі клубу. Він також оголосив у місті триденну жалобу.

Дієго Сераль з національної поліції заявив, що впав дах клубу, і це дуже ускладнило пошук жертв і з'ясування причин трагедії.

На кадрах, опублікованих у соцмережі X пожежною службою Мурсії, видно, як пожежники борються із полум'ям усередині клубу. Вогонь знищив частину даху будівлі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, На кадрах видно, як вогонь охопив три нічні клуби

Місцева газета La Verdad de Murcia розповіла про те, що одна 28-річна жінка відправила своїй матері голосове повідомлення, коли почалася пожежа, в якому сказала: "Мамо, я тебе люблю, ми скоро помремо".

Вона була у клубі разом зі своїми друзями з сусіднього міста Каравака-де-ла-Крус. Поки що невідомо, чи вдалося їй врятуватися.

"Вони поїхали туди, бо в Караваку нічних клубів просто немає, - розповів її батько. - Вона пішла туди лише вдруге у своєму житті".

Як повідомили представники екстрених служб, пожежникам вдалося проникнути всередину близько восьмої ранку, вони виявили чотири тіла, а приблизно через 40 хвилин — ще два.

Четверо постраждалих перебувають у лікарні - вони отруїлися чадним газом. У місцевому спортивному комплексі проводять консультації для постраждалих.

Автор фото, MARCIAL GUILLEN/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Підпис до фото, Пожежники виносять тіло із клубу. Остаточна кількість загиблих, найімовірніше, зросте

Мерія Мурсії заявила, що глибоко шкодує про те, що сталося, і висловила співчуття постраждалим.