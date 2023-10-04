Чому на Заході закінчуються зброя і боєприпаси для України і що з цим робити

Джеймс Лендейл

Кореспондент з питань дипломатії, Варшава

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україна щодня випускає тисячі артилерійських снарядів, захищаючи свою територію

У західних країн закінчуються боєприпаси для допомоги Україні, щоб вона змогла захиститися від повномасштабного вторгнення Росії, попереджають Британія і НАТО.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив на Варшавському безпековому форумі, що інвестицій не вистачає, а урядам і виробникам оборонної продукції "доводиться нарощувати виробництво значно швидшими темпами".

"Вже видно дно діжки", - зазначив він.

Щодня Україна випускає тисячі артилерійських снарядів, захищаючи свою територію. І більшість з них надходить з запасів країн-членів НАТО.

Бауер також згадав про "десятиліття недостатнього інвестування" у військово-промисловий комплекс та напівпорожні склади боєприпасів у країнах Альянсу. "Нам потрібні великі обсяги. Система, яку ми будували разом 30 років у наших ліберальних економіках, підходить для багатьох речей, але не для збройних сил, коли йде війна", - наголосив Роб Бауер.

З ним погоджується молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі. Він заявив, що запаси боєприпасів "виглядають кепсько", і закликав союзників по НАТО щорічно витрачати на оборону 2% ВВП, як вони зобов'язалися це робити.

"Якщо зараз, коли в Європі йде війна, не час витрачати 2% на оборону, то коли ще це треба зробити?" - запитав британський чиновник на Варшавському безпековому форумі.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси виснажуються, - підкреслив Гіппі. - Ми повинні підтримувати Україну у боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра й надалі. І якщо ми зупинимось, це не означає, що Путін автоматично зупиниться".

Гіппі також наголосив на необхідності "продовжувати відновлювати власні запаси".

"Не всі члени Альянсу поки що витрачають 2% свого ВВП на оборону. Це має бути нижня межа наших витрат, а не стеля".

Він додав: "Коли справа доходить до Альянсу, США все більше дивляться на схід і на захід, і я думаю, що нашим колегам у Конгресі цілком справедливо необхідно бачити, що європейські держави витрачають свої 2% на забезпечення НАТО".

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, У понеділок міністри закордонних справ ЄС провели в Києві перший в історії саміт за межами блоку, під час якого пообіцяли продовжувати підтримку України

Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що Європі життєво важливо привести свою оборонно-промислову базу у форму, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

"Тут ми засвоїли кілька важких уроків щодо масштабів та обсягів, принаймні коли йдеться про артилерійські боєприпаси", - наголосив він.

За даними британського міністерства оборони, з початку великої війни у лютому 2022 року Британія передала Україні понад 300 тисяч артилерійських снарядів і має намір передати до кінця року ще "десятки тисяч".

Держдепартамент США вказує, що за той самий період Америка передала Україні понад два мільйони 155 мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.

Залежність Києва від американських боєприпасів настільки велика, що серед союзників НАТО є реальні побоювання щодо можливості переобрання Дональда Трампа президентом наступного року.

Їх непокоїть, що військова підтримка України з боку США може зменшитись, якщо Трамп спробує знайти політичне врегулювання з Москвою.

Складність полягає в тому, що попри спроби наростити виробництво, Україна використовує боєприпаси швидше, ніж західні держави можуть їх замінити.

Країни НАТО та ЄС максимально узгодили різні плани щодо обміну досвідом, спільних контрактів з виробниками оборонної продукції, субсидування виробництва, але схоже, що проблеми залишаються.

Водночас аналітики вказують на те, що Росія, здається, краще перелаштовує свою економіку на воєнні рейки.

Військові РФ застосовують в Україні нові 122-мм іранські ракети HE-FRAG сімейства "Араш", повідомляє видання Bild із посиланням на експертів проєкту Ukraine Weapons Tracker, які помітили їх на офіційному відео міноборони Росії.

"Російські військові використовують їх під час стрільби з реактивних систем залпового вогню "Град". На відео звернули увагу експерти проєкту UAWeapons. Лише два тижні тому в Нью-Йорку президент Ірану Ебрахім Раїсі заперечував, що Тегеран забезпечує Москву зброєю", - пише Bild.

Проєкт Ukraine Weapons Tracker вперше повідомляв про застосування іранських ракет у серпні цього року, тоді експерти опублікували кадри ракет, зроблених у 2018 та 2023 роках.