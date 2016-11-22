Как пес из Белфаста прославился в интернете

Копірайт зображення @BalancingHound Image caption Харли может держать на голове что угодно - от печенья до пиццы

Такса из Белфаста стала интернет-звездой, когда ее владельцы поделились фото невероятного умения собаки держать на голове различные предметы.

Теперь у пса по имени Харли тысячи поклонников в социальных сетях.

Его владельцы - Дженнифер Скотт и Пол Лэйвера - обнаружили умение своего двухлетнего любимца случайно.

Теперь у Харли поклонники по всему миру. Они присылают ему подарки и игрушки, которые он мог бы удерживать на голове.

Копірайт зображення Paul Lavery Image caption Харли живет у этой пары уже два года

"У него просто очень плоская голова. Он не может выполнить ни один обычный трюк: исполнить команду "сидеть" или еще что-то. Держать предметы на голове - это единственное, что он может", - рассказывает Пол.

"Он это любит. Некоторые люди нам пишут, что он выглядит печальным ... но это просто такая морда! Они так выглядят! Он любит это дело", - добавляет хозяин.

Копірайт зображення @BalancingHound Image caption Свои идеи супруги берут в том числе из телевизионных шоу и советов фанов

О неожиданной популярности своей собаки Пол рассказывает так:

"Когда Джен впервые завела его Instagram, я смеялся над ней и спрашивал: "Кому это будет интересно?"

Но через несколько дней у него уже было около сотни фолловеров, и количество его поклонников продолжает расти.

Копірайт зображення @BalancingHound Image caption Страницы Харли в соцсетях популярны у пользователей из Китая в Америки. "Никогда больше не буду пить", - говорится в подписи к этим фото

Джен взяла Харли, когда ему было четыре месяца. Он был последним щенком из помета, которого семья из графства Тирон еще не продала.

Она влюбилась и взяла его домой в тот же вечер. Но только в начале этого года пара обнаружила уникальный талант собаки.

"Все началось с игрушечного цыпленка, и Харли оказался таким одаренным", - рассказал Пол изданию Belfast Live.

Копірайт зображення @BalancingHound Image caption Большие печальные глаза Харли и сконцентрированный взгляд способствовали такой популирности его фото

Они признают, что с трудом справляются с популярностью пса:

"Это довольно приятно, но трудно держаться в топах всех соцсетей - особенно с тех пор, как Twitter сошел с ума".

Копірайт зображення @BalancingHound Image caption Хотя для фото он позирует идеально, супруги жалуется,что в остальное время он непослушный

"Ответить всем фанам просто невозможно ... Может, надо кого-то нанять".

Поклонники Харли присылают фото своих любимцев, которые пытаются бросить ему вызов. Обычно это собаки, но как-то пара даже получила фото волнистого попугая.

Image caption Харли вдохновил других владельцев домашних животных

Супруги теперь хотят, чтобы их любимца занесли в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество предметов, которое собака может держать на голове.