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Люди в масках ограбили двух катарских женщин и их водителя на автостраде к северу от Парижа. Они забрали ценные вещи стоимостью около 5 млн евро (5,6 млн долларов), сообщают источники в полиции. В этом же районе два года назад был ограблен саудовский принц.

В понедельник вечером сестры выехали из аэропорта Ле-Бурже на автомобиле "Бентли". Преступники вынудили шофера съехать на обочину и распылили слезоточивый газ.

"Забрали все, что было в машине: украшения, одежду, багаж", - рассказал источник в полиции агентству AFP.

Дорога в аэропорт Ле-Бурже популярна среди преступников, которые нападают на роскошные автомобили или состоятельно выглядящих иностранцев, застрявших в пробках.

В апреле 2015 года там была ограблена корейский коллекционер произведений искусств. Три человека залезли выбили окно в ее такси и забрали украшения на сумму 4 миллиона евро.

В августе 2014 года вооруженные люди напали на колонну автомобилей, принадлежащих судовскому принцу, и забрали 250 тысяч долларов.

Ранее в этом месяце французское правительство объявило о выделении дополнительного финансирования для туриндустрии, пообещав установить больше камер наблюдения в районах столицы, где орудуют грабители.